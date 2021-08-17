В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

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В Новосибирске мужчину с поражением легких в 75% выписали домой.
Со слов Алексея, он был госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу №1 Новосибирска, а позднее его перевели в отделение торакальной хирургии с жидкостью в легких. Лечение длилось более месяца. У него ухудшилось состояние легких, поскольку уровень их поражения вырос за месяц пребывания в больнице с 40 до 75%. Тем не менее, Алексея в тяжелом состоянии выписали из госпиталя для больных COVID-19.
О том, как проходило лечение, рассказала супруга Алексея Елена.
«В инфекционной больнице мужу, да, сняли первые тяжелые синдромы. С этой точки зрения претензий нет — у него всегда в достатке были кислородные концентраторы», — говорит женщина.
Она рассказала, что ее супруга выписали из горбольницы №1 с назначением лечения по невралгии и легким, поскольку ПЦР-тесты на коронавирус у него были отрицательными. Тем не менее, мужчина после выписки продолжал отхаркивать кровь и жидкость. Однако врачи предупредили, что это последствия перенесенной болезни.
А через пять дней мужчина попал на КТ, которая выявила сильное поражение легких. До этого боли в грудной клетке справа у него купировали обезболивающим, списывая его состояние на невралгию.
КТ показало, что у него легкие поражены примерно на 75%. Он был госпитализирован в отделение пульмонологии, после чего его перевели в торакальную хирургию. У мужчины развился свищ между плеврой и легким. Алексею установили трубки для откачивания жидкости и лечили еще почти месяц.
Выписали Алексея из больницы 18 августа, указав, что он «временно утратил трудоспособность».
Семья Алексея хочет разобраться в этой ситуации и добивается, чтобы региональный минздрав провел проверку больниц, в которых он лежал. В частности, родные Алексея интересуются, почему в больнице, где лежат пациенты с ковидом, отсутствует аппарат КТ, и ему приходилось проходить КТ в других медучреждениях.
В ведомстве, к слову, ситуацию уже прокомментировали, заявив, что городская инфекционная клиническая больница № 1 оснащена всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, а ее врачи имеют большой опыт в лечении этого заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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