В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

Сегодня, 09:19

0

Image 16+
В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

В Новосибирске мужчину с поражением легких в 75% выписали домой.

Со слов Алексея, он был госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу №1 Новосибирска, а позднее его перевели в отделение торакальной хирургии с жидкостью в легких. Лечение длилось более месяца. У него ухудшилось состояние легких, поскольку уровень их поражения вырос за месяц пребывания в больнице с 40 до 75%. Тем не менее, Алексея в тяжелом состоянии выписали из госпиталя для больных COVID-19.

О том, как проходило лечение, рассказала супруга Алексея Елена.

«В инфекционной больнице мужу, да, сняли первые тяжелые синдромы. С этой точки зрения претензий нет — у него всегда в достатке были кислородные концентраторы», — говорит женщина.

Она рассказала, что ее супруга выписали из горбольницы №1 с назначением лечения по невралгии и легким, поскольку ПЦР-тесты на коронавирус у него были отрицательными. Тем не менее, мужчина после выписки продолжал отхаркивать кровь и жидкость. Однако врачи предупредили, что это последствия перенесенной болезни.

А через пять дней мужчина попал на КТ, которая выявила сильное поражение легких. До этого боли в грудной клетке справа у него купировали обезболивающим, списывая его состояние на невралгию.

КТ показало, что у него легкие поражены примерно на 75%. Он был госпитализирован в отделение пульмонологии, после чего его перевели в торакальную хирургию. У мужчины развился свищ между плеврой и легким. Алексею установили трубки для откачивания жидкости и лечили еще почти месяц.

Выписали Алексея из больницы 18 августа, указав, что он «временно утратил трудоспособность».

Семья Алексея хочет разобраться в этой ситуации и добивается, чтобы региональный минздрав провел проверку больниц, в которых он лежал. В частности, родные Алексея интересуются, почему в больнице, где лежат пациенты с ковидом, отсутствует аппарат КТ, и ему приходилось проходить КТ в других медучреждениях.

В ведомстве, к слову, ситуацию уже прокомментировали, заявив, что городская инфекционная клиническая больница № 1 оснащена всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, а ее врачи имеют большой опыт в лечении этого заболевания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Новосибирске мужчину выписали из инфекционной больницы с поражением легких 75%

Сегодня, 09:19

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

Вчера, 15:19

Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

Вчера, 09:54

Евгений Пригожин покинул Петербург и сменил место жительства

17-08-2021, 19:39

Паслер об отказе от вакцинации против COVID-19: Отстранить имеют право, уволить — нет

17-08-2021, 19:34

На Камчатке двое туристов сорвались с вулкана высотой 4 тысячи метров

17-08-2021, 15:39

«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

16-08-2021, 21:34

«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

16-08-2021, 19:19

«КСП Красносельского района» потребовал в суде возмещения ущерба репутации

16-08-2021, 17:54

Российский главврач Алексей Живов предлагает выгнать врачей-антиваксеров из профессии

16-08-2021, 14:14

В Тверской области бык до смерти забодал мужчину

16-08-2021, 13:44

В Минздраве Самарской области рассказали, сколько жителей региона подхватили COVID после прививки

16-08-2021, 09:19

NetEase: оскорбление РФ повлекло неожиданные последствия для Литвы

15-08-2021, 20:19

В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

15-08-2021, 14:54

Чешский путешественник Грабал-Крондяк приехал в РФ и оскорбил ее жителей

15-08-2021, 08:09

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

14-08-2021, 13:29

Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

14-08-2021, 11:09

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

13-08-2021, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров

Эксперт Шлягер рассказала, какую вакцину от COVID-19 выбрать для пенсионеров

17-08-2021, 13:19

0

Вакцинация лиц старше 60 лет позволит им защититься от заражения коронавируса. Как выбрать вакцину пожилым людям...

Подробнее
Для украинцев решили снизить стоимость электричества

Для украинцев решили снизить стоимость электричества

16-08-2021, 10:54

0

Для украинцев решили снизить стоимость электричества. Правительство Украины снижает незначительно тариф на...

Подробнее
Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков

Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков

16-08-2021, 14:59

0

Apple теперь изменила своим принципам и будет удаленно взламывать iPhone пользователей. Никто не будет спрашивать...

Подробнее
«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

«Нам нужно еще очень сильно держаться». Заболеваемость коронавирусом зависла на пике

16-08-2021, 19:19

0

Врач-эпидемиолог Свердловской области рассказал о неутешительных прогнозах в регионе касательно обстановки с...

Подробнее
Патологоанатом Цинзерлинг: «Тайна COVID-19 не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают»

Патологоанатом Цинзерлинг: «Тайна COVID-19 не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают»

17-08-2021, 10:54

0

Ученый-патоморфолог, профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, как новые штаммы коронавируса влияют на смертность...

Подробнее
В Тверской области бык до смерти забодал мужчину

В Тверской области бык до смерти забодал мужчину

16-08-2021, 13:44

0

В Тверской области бык до смерти забодал мужчину 1961 года рождения. Управление Следственного комитета по региону по...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

16-08-2021, 13:19

0

Отношения между Польшей и США обострились на фоне начавшегося в Польше правительственного кризиса. Пришедшая к власти...

Подробнее
«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

«Во имя спасения жизней»: В споре о незаконности ковидных госпиталей поставлена точка

16-08-2021, 21:34

0

Медицинский юрист Алексей Горяинов в интервью Царьграду заявил всем, кто обвиняет власти в незаконном создании...

Подробнее
В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

В Греции предупредили об угрозе революции из-за обязательной вакцинации против COVID-19

16-08-2021, 17:39

0

Обязательная вакцинация детей может вызвать народную революцию, заявил профессор пульмонологии и интенсивной терапии...

Подробнее
В Минздраве России рассказали, после какой вакцины против коронавируса COVID-19 чаще заражаются

В Минздраве России рассказали, после какой вакцины против коронавируса COVID-19 чаще заражаются

16-08-2021, 22:29

0

Опубликована статистика Минздрава о результатах вакцинации от коронавируса COVID-19. «Коммерсантъ» опубликовал данные...

Подробнее