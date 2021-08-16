«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

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В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на портале медуслуг Омской области.
Он заявил, что 15 августа обнаружил на официальном портале медицинских услуг Омской области искаженные данные. В частности, не менее 13 медсестер горбольницы?указаны на портале omskzdrav.ru как врачи — 12 терапевтов и 1 офтальмолог. Фамилии этих медсестер он написал в обращении, передает ИА Красная Весна.
Потопальский не верит в то, что это могла быть техническая ошибка. Он уверен, что облминздрав намеренно предоставляет недостоверные данные на официальном ресурсе (интегрированном в т. ч. с сайтом «Госуслуги»).
По его словам, после того как информация о некорректных данных попала в местные СМИ, медсестры со средним образованием были оперативно удалены с сайта записи пациентов к врачам-специалистов. Тем не менее, эксперту удалось получить скриншоты с ошибочными данными. Их он приобщил к обращению в прокуратуру.
Потопальский склоняется к тому, что эта манипуляция с данными была направлена на то, чтобы «решить» кадровый вопрос нехватки врачей в отчетности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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