В Ульяновской области жители жалуются на удушающие запахи

Сегодня, 12:14

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В Ульяновской области жители жалуются на удушающие запахи
Фото:www.instagram.com/p/CIdggEOg8gj/

Жители Заволжья обратились с официальным письмом к врио Губернатора Ульяновской области Алексею Русских. Люди требуют, чтобы местные власти обязали крупные предприятия города соблюдать экологические законы. От предыдущего губернатора ульяновцы ничего, кроме обещаний не дождались. 

Едва ли не каждую неделю жители Ульяновска задыхаются от стойкого химического запаха гари или «токсичного тумана». Экологические службы, которые регулярно проводят заборы воздуха говорят, что предельная норма концентрации опасных элементов, таких как: оксид азота, пыль, фенол, формальдегид превышена в десятки раз. От такого ядовитого воздуха местные жители постоянно обращаются в больницы с признаками отравления. Эксперты бьют тревогу, ведь дошло до того, что Ульяновск вошел в пятерку городов России с наиболее грязным воздухом. Однако местные власти предпочитают не видеть проблему и тем более не распространятся о ней. 

Общественный деятель Ильдар Габитов убежден, катастрофическая ситуация с загрязнением воздуха не возникла из ниоткуда. Предприятия-нарушители всем известны. Это и ООО «ТД Океан» - компания, которая попросту игнорирует штраф в 600 000 рублей, наложенный после проверки местного Министерства природы. Как такое возможно? Ответ может крыться в одном интересном факте. Оказывается, правительство Ульяновской области через «Корпорацию развития» помогали этой организации с инвестиционным проектом. Или мебельная фабрика Cucina, продолжает Габитов, которую субсидирует местная власть. Проверка показала, что на предприятии не осуществляет никакого экологического контроля. От слова – совсем. Там даже не разработана программа экологического контроля, которая должна быть согласована с местным управлением Роспотребнадзора. 

Нарушителей никто не проверяет до того момента, пока местные жители не пожалуются на загрязнение. А если проверка все же происходит, то предприятия-нарушители отделываются штрафами от 500 до 2000 тысяч рублей. Для предприятия – это ничто. Вот и получается, что гонка за сверхприбылью идет в ущерб экологии региона и здоровья местных жителей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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экология, Ульяновск

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