«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

Сегодня, 08:19

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«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с рядом неприятных фактов, фактически - изнанкой системы медицины. В частности, он на собственном опыте убедился, как сложно, а то и практически невозможно дозвониться до поликлиник, и как ковидные пациенты сами приходят на прием к врачу. Последние же нередко учат пациентов, как можно обмануть скорую и попасть на КТ.

По его словам, первым симптомом было повышение температуры, однако ПЦР-тест оказался отрицательным. Всего болезнь журналиста длилась 25 дней, 13 из которых Джултаев провел в больнице с 25% поражением легких.

«...И каждый из этих дней меня не покидало ощущение кафкианского абсурдистского шоу. Особенно в первые дни, когда ты полностью отправлен в игнор всей медицинской системой», - вспоминает журналист.

В своей колонке автор отметил, что вызвать врача на дом ему удалось лишь с помощью Минздрава.

Журналист возмутился самим механизмом организации в поликлиниках: участковый направляет потенциального больного на тест, а его проводят в паре метров от очереди тех, кто пришел на вакцинацию. Не менее странный и механизм получения положительных результатов теста, проходящий в кабинете в Центре здоровья. Сюда же здоровые люди идут на диспансеризацию.

Кроме  того, несмотря на радужные отчеты областного оперштаба, из диагностического ковид-центра «скорые пачками увозят людей в стационары с обширными поражениями».

Когда оказываешься в больнице, вспоминал Джултаев, там еще страшнее: половина соседей по палате прошла полный курс вакцинации еще 2-5 месяцев назад и все равно попали «под кислород». Правда, в их медкарточки журналист не заглядывал и так ли все на самом деле - не знает.

«Когда понимаешь, что выбраться из стационара даже в отличном состоянии, но с положительным ПЦР почти нереально. При этом вспоминаешь начало своей ковидной истории, что в городе ходят десятки тысяч заразных людей, которых медицинская система ставит в игнор. И не можешь логически состыковать одно с другим», - заключил бывший пациент.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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