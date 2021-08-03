«Меня не покидало ощущение абсурдистского шоу». Екатеринбуржец — о проблемах, которые страшнее коронавируса

Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи
Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...Подробнее
Журналисту из Екатеринбурга Константину Джултаеву после того, как он заразился коронавирусом, пришлось столкнуться с рядом неприятных фактов, фактически - изнанкой системы медицины. В частности, он на собственном опыте убедился, как сложно, а то и практически невозможно дозвониться до поликлиник, и как ковидные пациенты сами приходят на прием к врачу. Последние же нередко учат пациентов, как можно обмануть скорую и попасть на КТ.
По его словам, первым симптомом было повышение температуры, однако ПЦР-тест оказался отрицательным. Всего болезнь журналиста длилась 25 дней, 13 из которых Джултаев провел в больнице с 25% поражением легких.
«...И каждый из этих дней меня не покидало ощущение кафкианского абсурдистского шоу. Особенно в первые дни, когда ты полностью отправлен в игнор всей медицинской системой», - вспоминает журналист.
В своей колонке автор отметил, что вызвать врача на дом ему удалось лишь с помощью Минздрава.
Журналист возмутился самим механизмом организации в поликлиниках: участковый направляет потенциального больного на тест, а его проводят в паре метров от очереди тех, кто пришел на вакцинацию. Не менее странный и механизм получения положительных результатов теста, проходящий в кабинете в Центре здоровья. Сюда же здоровые люди идут на диспансеризацию.
Кроме того, несмотря на радужные отчеты областного оперштаба, из диагностического ковид-центра «скорые пачками увозят людей в стационары с обширными поражениями».
Когда оказываешься в больнице, вспоминал Джултаев, там еще страшнее: половина соседей по палате прошла полный курс вакцинации еще 2-5 месяцев назад и все равно попали «под кислород». Правда, в их медкарточки журналист не заглядывал и так ли все на самом деле - не знает.
«Когда понимаешь, что выбраться из стационара даже в отличном состоянии, но с положительным ПЦР почти нереально. При этом вспоминаешь начало своей ковидной истории, что в городе ходят десятки тысяч заразных людей, которых медицинская система ставит в игнор. И не можешь логически состыковать одно с другим», - заключил бывший пациент.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на...Подробнее
Среди противников прививок от коронавируса много медиков, однако они не имеют отношения к эпидемиологии, сообщил...Подробнее
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пообещал через суд разобраться с журналистами-лжецами, необоснованно...Подробнее
Дипломатический кризис, по которому хорошо видно нежелание Соединенных Штатов Америки его урегулировать, — ярко...Подробнее
Доктор Чарльз Хоффе, врач общей практики из маленького городка в сельской местности Канады, был предупрежден органами...Подробнее
Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов заявили, что аллергические реакции на вакцины от...Подробнее
Ядерный паритет между Россией и США играет не на руку Пентагону. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. По его...Подробнее
Авторы медиапортала Китая QQ-Tencent назвали «шедевром среди прибрежных боевых кораблей» корветы проекта 22160,...Подробнее
Авторы издания Daily Mail сообщили о разработке супервакцины от всех штаммов коронавируса, которая сможет защитить...Подробнее
Главный специалист по медицинской профилактике УрФО Минздрава РФ Сергей Токарев прокомментировал недавнее заявление...Подробнее
Комментировать