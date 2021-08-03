Причину смерти вакцинированного 24-летнего мужчины в Иваново установит Росздравнадзор

Сегодня, 16:59

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Причину смерти вакцинированного 24-летнего мужчины в Иваново установит Росздравнадзор

Смерть 24-летнего следователя из Иваново, получившего по неподтвержденной информации полный курс вакцинации от ковида, будет рассмотрена экспертами Росздравнадзора — такую информацию предоставили в ведомстве. Указывается, что смерть наступила вскоре после того, как мужчине была введена вторая доза вакцины, передает «Царьград».

2 августа был зафиксирован летальный исход 24-летнего следователя МВД из Ивановской области Михаила Харчева — по заявлению матери погибшего, ее сына вынудили пройти вакцинацию на работе. 

«После второй прививки ему почти сразу стало плохо, но он еще некоторое время ходил на работу, пока его состояние не стало совсем плохим. Мы вызвали скорую помощь, но его уже не спасли», - сообщила мать Харчева. 

В Росздравнадзоре пообещали провести детальное расследование данного случая и выяснить, действительно ли вакцинация спровоцировала смерть, или имели место хронические осложнения – для этого потребуется провести патологоанатомическую экспертизу. Родственникам погибшего Михаила Харчева выразили соболезнование сотрудники по работе и представители Росздравнадзора.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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