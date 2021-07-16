Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

Сегодня, 17:49

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Биолог объяснил, для чего в Москве вводили систему QR-кодов

QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить количество привитых, подстегнуть людей к вакцинам. В этом убежден биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН Александр Панчин.

«Думаю, идея с QR-кодом была создана для того, чтобы подстегнуть людей к вакцинации. Такая легкая мера давления на общество, но, скорее всего, эта тактика оказалась неэффективной. Так как ресторан не самое опасное место в России, есть места более массового скопления людей, заражения и распространения COVID-19», — пояснил кандидат биологических наук в беседе с URA.

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО, согласен с предыдущим оратором.

QR-коды на самом деле могли способствовать увеличению числа привитых в столице страны. И, в принципе, любые способы поддержания охвата вакцинации, по его мнению, стоит приветствовать, особенно если они действенные и работают.

Так, к примеру, ситуация с распространением коронавируса в Москве несколько стабилизировалась. Но третья волна никуда не ушла из страны - сейчас она направляется в регионы.

«Возможно, будут вводиться какие-то ограничения, но если придерживаться правил, этого можно будет избежать. И не нужно будет вводить в регионах по примеру столицы QR-коды при достойных темпах и охвате прививочной компании», — резюмировал Токарев.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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