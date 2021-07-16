Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Сегодня, 00:09

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Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19

Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает вакцинацию населения от коронавируса. Согласно результатам, около 20% из них не рекомендуют пациентам прививаться из-за отсутствия доверия вакцинам. Об этом сообщает «Forbes».

Эксперты провели опрос среди 2400 сотрудников медицинских учреждений. Из них вакцинацию поддерживает 62,9% врачей. 19,6% признались, что не рекомендуют своим пациентам делать прививки. Остальные 17,5% ответили, что еще не определили свое отношение к данной процедуре.

При этом более 74% медиков отметили, что не настаивают на вакцинации из-за отсутствия доверия отечественным вакцинам. Медицинское общество осознает, что препараты слишком быстро выпустили в общий доступ, не проведя важные испытания. Есть подозрения, что сами ученые до конца не знают обо всех побочных действиях препаратов.

Стоит подчеркнуть, что каждый четвертый из опрошенных в целом выступает против вакцинации от любых других заболеваний. Чуть более половины врачей (55%) считает, что в России необходимо введение обязательной вакцинации, тогда как другие 40%, наоборот, выступают против принуждения населения.

Среди тех медиков, которые поддерживают вакцинацию от коронавируса, 64% доверяют препарату «Спутник V». Еще 25% советуют своим пациентам вакцину «КовиВак», а остальные 11% - «ЭпиВакКорону».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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