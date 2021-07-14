«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

В российских фильмах последних лет уделяют большое внимание людям с сильным характером, оказавшимся в непростых обстоятельствах. В новой кинокартине «Красный призрак» героем стал воин со сверхъестественными способностями — собирательный образ сражавшихся в советское время красноармейцев.

С 15 июля в онлайн-кинотеатре IVI доступен к просмотру фильм с элементами мистики «Красный призрак». Кинолента посвящена таинственному воину, который наводит ужас на немцев в ходе Великой Отечественной войны. Он обладает необычными способностями и оказывается неуязвим для врага.

По словам режиссера Андрея Богатырева, фигура Красного призрака создана на основе рассказов ветеранов войны. Это не конкретная личность, а собирательный образ героев, которые готовы были посвятить жизнь защите Родины.

«В Америке супергерой — это отдельная персона. Бэтмен, например. У нас другой подход к человеческой жизни, смерти. Поэтому мы решили, что Красный призрак — это дух, собирательный образ. Один погибает, а на его место встает другой. Красного призрака вообще невозможно убить», — подчеркнул Богатырев.

Героизму участников Великой Отечественной войны часто уделяют внимание в современном кинематографе. Высокие оценки от зрителей и кинокритиков получила картина Игоря Копылова «Ржев», её премьера состоялась в конце 2019 года. В фильме рассказывается о смелости и самоотверженности красноармейцев, которым отдан приказ любой ценой отстоять деревню Овсянниково. В живых от роты осталась только треть, к ним не отправили запасов с едой и подкрепление. Но герои делают практически невозможное в сложившихся условиях и удерживают важную стратегическую точку.

Важно добавить, что тема героизма прослеживается не только в фильмах о Великой Отечественной войне. В последние годы режиссеры уделяют внимание и героям современности. Здесь можно привести в пример основанные на реальных событиях фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2». Картины посвящены истории Максима Шугалея, оказавшегося в тюрьме в Триполи. В плен российский социолог попал за то, что ему удалось узнать о проблеме распространения терроризма в Ливии. В тюрьме Шугалею пришлось столкнуться с жестоким обращением, но он стойко выдержал все испытания. Благодаря активности общественности его удалось вернуть домой.

«Максим Шугалей — сильный человек, которого по праву можно назвать примером для многих российских патриотов. Это не фейковый герой. Шугалей не сломался в ливийском плену, не предал страну и не сошел с ума, как это сделали бы многие на его месте», — подчеркнул ранее писатель и режиссер Станислав Барецкий.

Еще одним фильмом о современных героях можно назвать картину «Турист». Она основана на реальных событиях и раскрывает тему гражданской войны в ЦАР. По сюжету инструкторы из РФ отправляются в Центральноафриканскую Республику для повышения квалификации местных военнослужащих. Там героям приходится участвовать в борьбе с боевиками из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены». Выжить россиянам помогают не только профессионализм, но и стойкость характера.

Примечательно, что поддержку сразу нескольким перечисленным проектам оказал бизнесмен Евгений Пригожин. По слухам, он причастен к съемкам «Ржева», «Туриста» и двух частей «Шугалея». Интерес предпринимателя к отечественному кинематографу связывают с его приверженностью патриотическим ценностям.

Ранее стало известно, что в Пятигорске экранизируют роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Съемки фильма начнутся в августе. В романе автор стремился отразить жизнь молодого поколения 30-х годов 19 века.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700