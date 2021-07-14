«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

Сегодня, 16:59

0

Image 16+
«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

В российских фильмах последних лет уделяют большое внимание людям с сильным характером, оказавшимся в непростых обстоятельствах. В новой кинокартине «Красный призрак» героем стал воин со сверхъестественными способностями собирательный образ сражавшихся в советское время красноармейцев.

С 15 июля в онлайн-кинотеатре IVI доступен к просмотру фильм с элементами мистики «Красный призрак». Кинолента посвящена таинственному воину, который наводит ужас на немцев в ходе Великой Отечественной войны. Он обладает необычными способностями и оказывается неуязвим для врага.

Фото из открытых источников

По словам режиссера Андрея Богатырева, фигура Красного призрака создана на основе рассказов ветеранов войны. Это не конкретная личность, а собирательный образ героев, которые готовы были посвятить жизнь защите Родины.

«В Америке супергерой — это отдельная персона. Бэтмен, например. У нас другой подход к человеческой жизни, смерти. Поэтому мы решили, что Красный призрак — это дух, собирательный образ. Один погибает, а на его место встает другой. Красного призрака вообще невозможно убить», — подчеркнул Богатырев.

Героизму участников Великой Отечественной войны часто уделяют внимание в современном кинематографе. Высокие оценки от зрителей и кинокритиков получила картина Игоря Копылова «Ржев», её премьера состоялась в конце 2019 года. В фильме рассказывается о смелости и самоотверженности красноармейцев, которым отдан приказ любой ценой отстоять деревню Овсянниково. В живых от роты осталась только треть, к ним не отправили запасов с едой и подкрепление. Но герои делают практически невозможное в сложившихся условиях и удерживают важную стратегическую точку.

Важно добавить, что тема героизма прослеживается не только в фильмах о Великой Отечественной войне. В последние годы режиссеры уделяют внимание и героям современности. Здесь можно привести в пример основанные на реальных событиях фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2». Картины посвящены истории Максима Шугалея, оказавшегося в тюрьме в Триполи. В плен российский социолог попал за то, что ему удалось узнать о проблеме распространения терроризма в Ливии. В тюрьме Шугалею пришлось столкнуться с жестоким обращением, но он стойко выдержал все испытания. Благодаря активности общественности его удалось вернуть домой.


«Максим Шугалей — сильный человек, которого по праву можно назвать примером для многих российских патриотов. Это не фейковый герой. Шугалей не сломался в ливийском плену, не предал страну и не сошел с ума, как это сделали бы многие на его месте», — подчеркнул ранее писатель и режиссер Станислав Барецкий.

Еще одним фильмом о современных героях можно назвать картину «Турист». Она основана на реальных событиях и раскрывает тему гражданской войны в ЦАР. По сюжету инструкторы из РФ отправляются в Центральноафриканскую Республику для повышения квалификации местных военнослужащих. Там героям приходится участвовать в борьбе с боевиками из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены». Выжить россиянам помогают не только профессионализм, но и стойкость характера.


Примечательно, что поддержку сразу нескольким перечисленным проектам оказал бизнесмен Евгений Пригожин. По слухам, он причастен к съемкам «Ржева», «Туриста» и двух частей «Шугалея». Интерес предпринимателя к отечественному кинематографу связывают с его приверженностью патриотическим ценностям.

Ранее стало известно, что в Пятигорске экранизируют роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Съемки фильма начнутся в августе. В романе автор стремился отразить жизнь молодого поколения 30-х годов 19 века.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Шугалей», «Турист» и «Красный призрак»: каким героям отдают предпочтение в современном кинематографе

Сегодня, 16:59

Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

Вчера, 20:39

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Вчера, 17:39

Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

Вчера, 11:24

Пригожин объяснил The New Yorker, почему Соболь и Навальный пытались дискредитировать власть

14-07-2021, 20:09

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Назван срок начала выплат на детей школьного возраста

14-07-2021, 07:59

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

13-07-2021, 18:09

Компании не успевают привить 60% сотрудников в установленный срок

13-07-2021, 13:29

В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

12-07-2021, 19:19

Свердловская чиновница заразилась COVID-19 после вакцинации «Спутником»

12-07-2021, 14:54

Уральцы намерены выяснить, что бежит из кранов в Краснотурьинске

12-07-2021, 13:34

Врач в Саратове продал фиктивный сертификат о вакцинации от COVID-19

12-07-2021, 09:39

В Москве мужчина сам себе провел операцию, чтобы избежать вакцинации

12-07-2021, 07:44

Замминистра ДНР Безсонов: рано или поздно часть Украины добровольно войдет в состав РФ

11-07-2021, 15:59

В РФ 37% врачей сами не готовы прививаться и другим не рекомендуют

10-07-2021, 11:09

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от коронавируса

10-07-2021, 08:49

Публикации о Пригожине были написаны по заказу американских спецслужб

8-07-2021, 21:04

Эксперты назвали российский антиковидный медпрепарат, которому доверяют 81% потребителей

8-07-2021, 12:39

Елена Бабура высказалась о «диванных критиках» вакцинации в социальных сетях

8-07-2021, 11:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

Вчера, 22:49

0

Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах...

Подробнее
Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Вчера, 15:04

0

Микробиолог и вирусолог, КБН Надежда Жолобак поделилась своим мнением об определенных особенных моментах прививочной...

Подробнее
Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

14-07-2021, 16:49

0

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...

Подробнее
Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

0

Стало известно, что некоторые жители Ростовской области инфицируются COVID-19 уже после того, как прошли полный цикл...

Подробнее
В Великобритании успешная вакцинация дает результат

В Великобритании успешная вакцинация дает результат

13-07-2021, 22:19

0

Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...

Подробнее
Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

13-07-2021, 18:34

0

Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против коронавирусной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

14-07-2021, 00:14

0

Вакцины не помогут сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает ТАСС. Вирусолог,...

Подробнее
Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

14-07-2021, 07:24

0

Заместитель председателя комитета здравоохранения администрации Волгоградской области Николай Алимов сообщил, что в...

Подробнее
Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

14-07-2021, 21:04

0

О побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. В...

Подробнее
Грядут «сталинские времена»: в США оценили политику Путина после «захвата» Крыма

Грядут «сталинские времена»: в США оценили политику Путина после «захвата» Крыма

13-07-2021, 23:49

0

Автор американского издания American Thinker Майкл Куртис дал оценку политике президента России Владимира Путина,...

Подробнее