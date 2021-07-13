Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

Министерство здравоохранения России выпустило новые Методические рекомендации, согласно которым, летальные исходы от вакцинации против коронавируса теперь не будут числиться в общей статистике смертности от данного заболевания. Все смертельные случаи в результате прививок станут регистрировать под вспомогательным кодом U12.9, которым фиксируются несчастные случаи и убийства по причинам внешнего характера. Об этом сообщает «Вятка-На-Сети».

В Минздраве решили не смешивать статистику смертности от коронавируса с летальными исходами, спровоцированными вакцинацией. Теперь смерть в результате прививки будет фиксироваться под кодом U12.9. В случае гибели человека из-за индивидуальной непереносимости введенного препарата, эксперты предлагают использовать двойное кодирование. Например, причина смерти – анафилактический шок (АШ). В данном случае медики записывают код Т88.6 (АШ) вместе с кодом U12.9.

Кроме того, в Минздраве планируют не вносить в общую статистику заболевших коронавирусом пациентов, которые перенесли заболевание бессимптомно.

Также важно отметить, что на сегодня в России нет открытого доступа к сведениям о летальных исходах, вызванных вакцинацией от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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