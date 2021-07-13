Смерть от прививки против COVID-19 не попадет в статистику смертности от вируса

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
Министерство здравоохранения России выпустило новые Методические рекомендации, согласно которым, летальные исходы от вакцинации против коронавируса теперь не будут числиться в общей статистике смертности от данного заболевания. Все смертельные случаи в результате прививок станут регистрировать под вспомогательным кодом U12.9, которым фиксируются несчастные случаи и убийства по причинам внешнего характера. Об этом сообщает «Вятка-На-Сети».
В Минздраве решили не смешивать статистику смертности от коронавируса с летальными исходами, спровоцированными вакцинацией. Теперь смерть в результате прививки будет фиксироваться под кодом U12.9. В случае гибели человека из-за индивидуальной непереносимости введенного препарата, эксперты предлагают использовать двойное кодирование. Например, причина смерти – анафилактический шок (АШ). В данном случае медики записывают код Т88.6 (АШ) вместе с кодом U12.9.
Кроме того, в Минздраве планируют не вносить в общую статистику заболевших коронавирусом пациентов, которые перенесли заболевание бессимптомно.
Также важно отметить, что на сегодня в России нет открытого доступа к сведениям о летальных исходах, вызванных вакцинацией от коронавируса.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
Микробиолог и вирусолог, КБН Надежда Жолобак поделилась своим мнением об определенных особенных моментах прививочной...Подробнее
По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...Подробнее
Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...Подробнее
Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...Подробнее
Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...Подробнее
Стало известно, что некоторые жители Ростовской области инфицируются COVID-19 уже после того, как прошли полный цикл...Подробнее
Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития...Подробнее
Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против коронавирусной...Подробнее
Медики предупредили: вакцинация от коронавируса может помешать тем, кто запланировал прививку от гриппа. Не успела еще...Подробнее
Комментировать