Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
Непривитых сотрудников будут отстранять от работы, даже если они на «удаленке», сообщила газета «Известия», ссылаясь на пояснения Минтруда.
В ведомстве напомнили, что от работы могут быть отстранены сотрудники, отказывающиеся пройти обязательную вакцинацию, при условии, что у них нет противопоказаний и причин для медотвода. Подобная мера предусмотрена Трудовым кодексом. Согласно ст. 76 ТК РФ, к ней можно прибегнуть не только в перечисленных кодексом и федеральными законами случаями. Обоснованием могут выступить и другие нормативно-правовые акты.
Вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемпоказаниям.
«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан», — говорится в пояснениях Роструда.
Поэтому работодатель волен отстранить сотрудника от работы, при этом не сохраняя за ним зарплату. Это относится даже к тем, кто работает на удаленке и не хочет проходить вакцинацию, не имея при этом противопоказаний, передает газета «Аргументы и Факты».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы...Подробнее
В понедельник, 12 июля, в ходе рабочего совещания членов правительства региона, были зачитаны подробности вопиющего...Подробнее
Российский Фонд борьбы с репрессиями направил открытое письмо в Совет по правам человека ООН с просьбой пресечь...Подробнее
О том, можно ли при вакцинации выбрать, какой именно вакциной прививаться, рассказали в свердловском оперштабе, а также...Подробнее
Свердловский общественно-политический деятель Валерий Хвостов обратился в прокуратуру области по поводу того, что в...Подробнее
Иранское издание Resalat опубликовало статью, в которой описан недавний инцидент с британским эсминцем Defender в...Подробнее
Елена Артюх, уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области, заразилась коронавирусной инфекцией. Как...Подробнее
Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...Подробнее
Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...Подробнее
Комментировать