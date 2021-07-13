Непривитых будут отстранять от работы даже на «удаленке»

Непривитых сотрудников будут отстранять от работы, даже если они на «удаленке», сообщила газета «Известия», ссылаясь на пояснения Минтруда.

В ведомстве напомнили, что от работы могут быть отстранены сотрудники, отказывающиеся пройти обязательную вакцинацию, при условии, что у них нет противопоказаний и причин для медотвода. Подобная мера предусмотрена Трудовым кодексом. Согласно ст. 76 ТК РФ, к ней можно прибегнуть не только в перечисленных кодексом и федеральными законами случаями. Обоснованием могут выступить и другие нормативно-правовые акты.

Вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемпоказаниям.

«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан», — говорится в пояснениях Роструда.

Поэтому работодатель волен отстранить сотрудника от работы, при этом не сохраняя за ним зарплату. Это относится даже к тем, кто работает на удаленке и не хочет проходить вакцинацию, не имея при этом противопоказаний, передает газета «Аргументы и Факты».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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