Корреспонденты западного издания The New Yorker обратились к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с вопросом о его отношении к блогеру Алексею Навальному и Любови Соболь. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

По словам предпринимателя, Навальный и Соболь старались создать из него «демона». Также бизнесмен напомнил, что Любовь Соболь работала в «Фонде борьбы с коррупцией»1 (ФБК) и имеет низкую квалификацию юриста. Пригожин подчеркнул, что перед Соболь стояла задача дискредитировать руководство РФ через некие связи с коррумпированными людьми.

Помимо этого, бизнесмен отметил, что Навальный и Соболь воровали деньги из пожертвований, которые присылали сторонники ФБК. Об этом сегодня открыто говорят журналисты, информацию подтверждают и правоохранительные органы. Теперь Навальный и Соболь пытаются создать образ «политрепрессированных», чтобы скрыть свои преступления, считает Пригожин. Также предприниматель заметил, что попытки сделать из него «демона» должны были отразиться на репутации президента РФ Владимира Путина, с которым оппоненты тесно связывали бизнесмена.

Также Пригожин заметил, что имеет великолепную финансовую историю и деловую репутацию, поскольку он добросовестный предприниматель, создавший бизнес с нуля.

Ранее бизнесмен обратился в суд с иском к Соболь по поводу компенсации морального вреда за тиражирование недостоверных сведений о предпринимателе.

1НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России.



Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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