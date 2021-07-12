Назван срок начала выплат на детей школьного возраста

Перечислять единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста в России начнут с 16 августа 2021 года. Информацию раскрыл глава Минтруда Антон Котяков, сообщает агентство ТАСС.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Большинство семей получат средства именно в этот день», — пояснил министр.

Антон Котяков напомнил, что обращаться с заявлениями о начислении единовременной выплаты можно с 15 июля и до конца октября нынешнего года.

Как мы ранее сообщали, Кабмином были утверждены правила единовременной выплаты на детей школьного возраста к началу учебного года. В соответственно с ними, все российские семьи, в которых воспитываются школьники, могут рассчитывать на выплату пособия в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка. Единовременные выплаты полагаются не только родителям - оформить и получить их могут также усыновители, опекуны, а также попечители детей 6-18 лет - те, чей ребенок достиг достиг шестилетнего возраста до 1 сентября 2021 года включительно.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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