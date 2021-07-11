В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

Сегодня, 18:09

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В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников общепита

В Адыгее вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников общепита. Пресс-служба республиканского правительства проинформировала о том, что с 19 июля они к работе с клиентами будут допускаться только при наличии сертификата о вакцинации или же справки о перенесенном коронавирусе.

На заседании регионального оперативного штаба, где и было принято это решение, говорилось о том, что уровень заболеваемости продолжает увеличиваться. Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в республике, требует введения дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции, передает РИА Новости.

«Предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля 2021 года должны обеспечить допуск к работе с гражданами только лиц, не более полугода назад переболевших или привившихся против новой коронавирусной инфекции и имеющих соответствующий сертификат. Сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после перенесённого заболевания либо вакцинации, переводятся на дистанционный или иной способ работы без контакта с населением», - сказано в сообщении пресс-службы правительства Адыгеи.

Добавим, что новые ограничения вводятся и для туристов. Сертификат о вакцинации, перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест с отрицательным результатом отныне потребуются при заселении в отели в Адыгее.

В Республике с начала пандемии до сегодняшнего дня, по официальным данным, было выявлено 15 487 случаев коронавируса. 14 631 пациентов с коронавирусом справились - выздоровели. На текущий момент стационарное лечение проходят 395 ковид-больных.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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