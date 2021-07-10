В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

Сегодня, 19:19

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В свердловском оперштабе рассказали, можно ли выбрать вакцину от COVID-19

О том, можно ли при вакцинации выбрать, какой именно вакциной прививаться, рассказали в свердловском оперштабе, а также объяснили еще ряд моментов касательно вакцинации.

Так, граждане РФ могут вакцинироваться в любом регионе страны, если они получили полис ОМС и СНИЛС.

Полис ОМС также выдается иностранным гражданам. Его оформляет либо работодатель, либо вуз, если иностранец прибыл в Россию легально учиться.

Также важно знать, что во время записи на вакцинацию можно указать, какой вакциной человек хочет привиться. Но в любом случае будут учитываться медицинские показания. Поэтому врач может назначить не ту вакцину, которую хотел бы получить пациент, если по медицинским показаниям она не подходит.

Оставить заявку на вакцинацию конкретной вакциной можно в поликлинике.

Стоит отметить, что в ряде регионов России для отдельных категорий граждан введена обязательная вакцинация, а также определенные ограничения для невакцинированных лиц.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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