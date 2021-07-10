Свердловская чиновница заразилась COVID-19 после вакцинации «Спутником»

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Елена Артюх, уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области, заразилась коронавирусной инфекцией. Как передает агентство URA, уже в третий раз. При этом за два месяца до нового заражения Артюх привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».
«13 мая поставила вторую вакцину «Спутник V». С 7 июля почувствовала недомогание. Честное слово — никак не думала, что после всего это опять он, ковид. Однако сегодня утром пришел положительный тест ПЦР. И сейчас симптомы те же, что и осенью, и весной», — пишет омбудсмен в своем Facebook.
Свое состояние женщина описывает как «гадкое» и признает, что прививка - не гарантия защиты от заражения. Но все же надеется, что вакцинация хотя бы защитит от коронавируса в тяжелой форме.
А между тем в Свердловской области число зараженных увеличивается, и сегодня, 12 июля, оперштаб сообщил о новом антирекорде. В регионе, как следует из его информации, за сутки, что минули, выявлено 464 новых случая коронавируса. Скончались 14 человек.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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