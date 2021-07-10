Уральцы намерены выяснить, что бежит из кранов в Краснотурьинске

Сегодня, 13:34

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Уральцы намерены выяснить, что бежит из кранов в Краснотурьинске
Фото из открытых источников

Свердловский общественно-политический деятель Валерий Хвостов обратился в прокуратуру области по поводу того, что в многоквартирниках Краснотурьинска из горячего крана идет грязная, неприятно пахнущая вода недостаточно высокой температуры.

Местные власти оправдываются дескать «цветность» теплоносителя изменена вследствие ремонта теплотрассы, ведущей в Заречный район. И даже хвалят коммунальщиков, мол, могли бы полностью отключить подачу горячей воды, но они справились без полного отключения, пустив теплоноситель по другому трубопроводу.

Краснотурьинская мэрия обещает, что горячая вода в краны вернется к 1 августа.

«Меня больше всего насторожило то, что, согласно сообщениям СМИ, в кранах с горячей водой краснотурьинцев бежит не обычная горячая вода, а теплоноситель Богословской ТЭЦ, - поясняет Валерий Хвостов. – Теоретически обычная горячая вода тоже может быть теплоносителем, но, как правило, теплоноситель включает в себя химические добавки, которые исключают возможность использования его в качестве горячей воды. Учитывая то, что вода в кранах жителей Краснотурьинска изменила цвет и запах, населению может подаваться не обычная горячая вода, а что-то другое».

Цвет и запах воды может меняться и из-за попадания обычной грязи в трубопровод во время ремонта. В этом случае мытье посуды под краном или купание в ванной, угрожает населению не химическим отравлением, а заражением острыми кишечными инфекции, в том числе, ротавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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