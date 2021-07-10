Врач в Саратове продал фиктивный сертификат о вакцинации от COVID-19

В Саратове стражи порядка задержали врача, который внес в базу данных сведения о вакцинации, не отвечающие действительности. Об этом сообщает местное издание «СаратовНьюс».

По данным авторов, заказчиком фиктивной прививки от коронавируса стал житель Московской области. Он списался с врачом в чате мессенджера и попросил его о такой услуге. По цене сошлись на трех тысячах рублей.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по части первой статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Идет расследование.

У полиции имеются веские основания считать, что это не первый случай «вакцинации» медиком жителей других российских регионов.

Врачу, у которого взяли обязательство о явке, грозит наказание в виде крупного штрафа (до 200 тысяч рублей), исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700