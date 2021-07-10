Врач в Саратове продал фиктивный сертификат о вакцинации от COVID-19

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В Саратове стражи порядка задержали врача, который внес в базу данных сведения о вакцинации, не отвечающие действительности. Об этом сообщает местное издание «СаратовНьюс».
По данным авторов, заказчиком фиктивной прививки от коронавируса стал житель Московской области. Он списался с врачом в чате мессенджера и попросил его о такой услуге. По цене сошлись на трех тысячах рублей.
В отношении врача возбуждено уголовное дело по части первой статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Идет расследование.
У полиции имеются веские основания считать, что это не первый случай «вакцинации» медиком жителей других российских регионов.
Врачу, у которого взяли обязательство о явке, грозит наказание в виде крупного штрафа (до 200 тысяч рублей), исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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