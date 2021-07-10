В Москве мужчина сам себе провел операцию, чтобы избежать вакцинации

Сегодня, 07:44

0

Image 16+
В Москве мужчина сам себе провел операцию, чтобы избежать вакцинации

В Москве мужчина самостоятельно снял с ноги аппарат Илизарова, чтобы избежать вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В конце минувшего года москвич, находясь на своей даче в Подмосковье, сломал ногу. Перелом оказался очень серьезным, ему пришлось пробыть какое-то время в больнице. Перед самой выпиской медики установили ему на ногу аппарат Илизарова - эта конструкция способствует правильному срастанию костей.

В июне нынешнего года мужчина вновь побывал на приеме у медиков. Те после осмотра заявили ему, что аппарат уже надо снимать. Однако перед операцией ему следует привиться от коронавируса COVID-19. Москвич был удивлен и поспешил отказаться от услуг - и от вакцинации, и от операции.

Мужчина находился дома, но конструкция со временем стала давать о себе знать, появилась боль - было очевидно, что ее стоит снимать. И он сделал это самостоятельно.

В беседе с журналистами он выразил надежду на то, что обойдется без осложнений. Ибо боится, что если придется обращаться в больницу, его снова заставят прививаться.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Москве мужчина сам себе провел операцию, чтобы избежать вакцинации

Сегодня, 07:44

Замминистра ДНР Безсонов: рано или поздно часть Украины добровольно войдет в состав РФ

Вчера, 15:59

В РФ 37% врачей сами не готовы прививаться и другим не рекомендуют

10-07-2021, 11:09

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от коронавируса

10-07-2021, 08:49

Публикации о Пригожине были написаны по заказу американских спецслужб

8-07-2021, 21:04

Эксперты назвали российский антиковидный медпрепарат, которому доверяют 81% потребителей

8-07-2021, 12:39

Елена Бабура высказалась о «диванных критиках» вакцинации в социальных сетях

8-07-2021, 11:49

Врач-инфекционист Малышев: при нынешних темпах вакцинации ситуация с коронавирусом COVID-19 не ухудшится

8-07-2021, 10:39

Российский президент Путин потребовал подготовить экономику страны к войне

7-07-2021, 15:54

Пандемия и ЗОЖ обвалили продажи крекеров в России

6-07-2021, 10:34

Только 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19

6-07-2021, 09:59

В России испытают китайскую вакцину от коронавируса

5-07-2021, 11:44

Петербургские врачи рассказали, кому не оформляют медотовод для вакцинации от COVID-19

4-07-2021, 10:44

Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

3-07-2021, 07:44

В России стартовала ревакцинация от коронавируса

1-07-2021, 20:39

COVID-19: Мотивировать людей на вакцинацию нужно информированием, а не запугиванием

1-07-2021, 12:14

Baijiahao: РФ подготовила кораблям НАТО несколько «подарков» в Черном море

30-06-2021, 15:24

Мединский дал совет «мракобесам», рассказывающим о «чипировании» вакцинами

30-06-2021, 09:14

Евгений Пригожин объяснил страх главреда The Insider перед судом

29-06-2021, 21:09

Врач Ткаченко назвала гражданам в РФ условия для медотвода от прививки от коронавируса COVID-19

29-06-2021, 19:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В РФ 37% врачей сами не готовы прививаться и другим не рекомендуют

В РФ 37% врачей сами не готовы прививаться и другим не рекомендуют

10-07-2021, 11:09

0

Хотя в настоящее время в России процесс вакцинирования населения от COVID-19 стал оживляться, однако это быстро не...

Подробнее
Доктор Мясников назвал условие для вакцинации от COVID-19 всех россиян

Доктор Мясников назвал условие для вакцинации от COVID-19 всех россиян

9-07-2021, 14:14

0

Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России будет вакцинировано все...

Подробнее
10 июля 1941 года поляки сами сожгли 1600 евреев города Едвабне

10 июля 1941 года поляки сами сожгли 1600 евреев города Едвабне

10-07-2021, 23:14

0

80 лет прошло с тех пор, как в маленьком польском городке Едвабне, произошли жуткие события. Тогда случилось массовое...

Подробнее
Daily Express назвал простые привычки, способствующие долголетию

Daily Express назвал простые привычки, способствующие долголетию

9-07-2021, 08:29

0

О том, какие ежедневные привычки помогают продлить жизнь, рассказали врачи изданию Daily Express. Эксперты выяснили,...

Подробнее
Капитан первого ранга рассказал, почему НАТО опасается России

Капитан первого ранга рассказал, почему НАТО опасается России

10-07-2021, 13:19

0

Командование Черноморского флота приняло меры для защиты своих границ, поэтому на провокации будет дан пропорциональный...

Подробнее
У привившихся вакциной Pfizer от COVID-19 жительниц Норвегии начала расти грудь

У привившихся вакциной Pfizer от COVID-19 жительниц Норвегии начала расти грудь

9-07-2021, 23:24

0

После прививки от коронавируса вакциной Pfizer у женщин возникает побочный эффект, о котором никто не знал. Это...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

NI: жесткая реакция РФ на учения НАТО в Черном море заставляет Альянс нервничать

NI: жесткая реакция РФ на учения НАТО в Черном море заставляет Альянс нервничать

10-07-2021, 01:19

0

Россия готова жестко реагировать на провокации Североатлантического альянса в Черном море, и это ясно дал понять...

Подробнее
В Минздраве рассказали, как получить медотвод от вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали, как получить медотвод от вакцинации от коронавируса

9-07-2021, 15:09

0

Как сообщила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, человек может получить временный медотвод по вакцинации...

Подробнее
Издание Sohu: В Сирии армия Асада уничтожает боевиков «странным советским оружием»

Издание Sohu: В Сирии армия Асада уничтожает боевиков «странным советским оружием»

Вчера, 13:24

0

Обозреватели китайского издания Sohu сообщили, что правительственная армия президента Сирии Башара Асада стала...

Подробнее
Онищенко предложил непривитым от COVID-19 «чистить картошку на кухне»

Онищенко предложил непривитым от COVID-19 «чистить картошку на кухне»

9-07-2021, 16:34

0

Бывший главный санитарный врач Москвы, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ходе собственной пресс-конференции высказал...

Подробнее