В Москве мужчина сам себе провел операцию, чтобы избежать вакцинации

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В Москве мужчина самостоятельно снял с ноги аппарат Илизарова, чтобы избежать вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Baza.
В конце минувшего года москвич, находясь на своей даче в Подмосковье, сломал ногу. Перелом оказался очень серьезным, ему пришлось пробыть какое-то время в больнице. Перед самой выпиской медики установили ему на ногу аппарат Илизарова - эта конструкция способствует правильному срастанию костей.
В июне нынешнего года мужчина вновь побывал на приеме у медиков. Те после осмотра заявили ему, что аппарат уже надо снимать. Однако перед операцией ему следует привиться от коронавируса COVID-19. Москвич был удивлен и поспешил отказаться от услуг - и от вакцинации, и от операции.
Мужчина находился дома, но конструкция со временем стала давать о себе знать, появилась боль - было очевидно, что ее стоит снимать. И он сделал это самостоятельно.
В беседе с журналистами он выразил надежду на то, что обойдется без осложнений. Ибо боится, что если придется обращаться в больницу, его снова заставят прививаться.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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