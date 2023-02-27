Пока мы погибаем, он отдыхает: Пригожин рассказал о курортном отдыхе зятя Шойгу на фоне СВО

Настоящие патриоты России погибают в боях, защищая Донбасс, пока блогер Алексей Столяров отдыхает на курорте, чтобы радовать своих подписчиков ухоженным телом. Об этом рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

Комментируя снимок релаксирующего на курорте фитнес-блогера и зятя министра обороны РФ Сергея Шойгу, предприниматель в аудиосообщении для Telegram-канала «Кепка Пригожина»посетовал, что «недосмотрел» за Столяровым из-за большого количества дел.

При этом предприниматель не без доли иронии заметил, что отдыхающему Столярову не стоит ехать в Донбасс.

«Пока мы воюем, батрачим, погибаем, а он – ну, как бы хорошо, что он так встречает свой день рождения, наверное, его окружение, семья будут дальше его радовать. Ни в коем случае ему не надо ехать на Донбасс, потому что там у нас нет ни маникюра, ни педикюра, и даже парикмахеры отсутствуют – можно башку побрить и вперед, в бой пошли!» — констатировал предприниматель.

Ранее СМИ указали на тот факт, что Столяров якобы ставит «лайки» в YouTube-канале Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом). Некоторых подписчиков, задавших зятю Сергея Шойгу вопросы о спецоперации, блогер забанил, а в ответ на комментарии одной девушки, якобы назвал ее «Z-быдлом». Стоит отметить, что в сети появилась информация о том, что издания и блогеры-патриоты, написавшие об этом скандале, якобы получили от Роскомнадзора предупреждения о блокировке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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