В РФ 37% врачей сами не готовы прививаться и другим не рекомендуют

Хотя в настоящее время в России процесс вакцинирования населения от COVID-19 стал оживляться, однако это быстро не остановит 3-ю волну пандемии. Власти пересмотрели свое отношение к прививочной кампании. Заново принято решение, что 60% вакцинированного населения — мало.

В РФ теперь необходимо поднять уровень коллективного иммунитета до 80-90%. Что касается вакцинирования, правительство страны столкнулось с чрезвычайными трудностями: против тотальных прививок высказывается близко 60% населения. И что удивительно — существенную лепту в торможение процесса вакцинации неожиданно внесло медицинское сообщество. Множество врачей не ставит себе прививки, а также агитируют других людей этого не делать. А ведь уже известно во всем мире, что всеобщая вакцинация прекратит пандемию.

Аналитическое бюро GxP News подготовило исследование, в котором глубоко изучено отношение медиков РФ к вакцинации. Причем брались данные до начала пандемии и в момент массовой прививочной кампании от коронавируса. В государствах, где медицина стоит на высоте, доктора не занимаются прививками. Такую работу выполняют сугубо медсестры. Это показывает, что иммунизация является рутинной манипуляцией с невысокими рисками. Если вакцинацию проводят дипломированные врачи с многолетним опытом — это является ответом страны на страхи и низкую информированность населения.

Людей следует постоянно просвещать и успокаивать. Но с этим, оказалось, еще хуже. Теперь стало понятно, что как раз опытные российские доктора не готовы к информированию и ликвидации страхов у простых людей. Оказалось, даже более того — профессиональные медики сами боятся и их информированность нулевая.

Врачи Российской Федерации скептически относились к вакцинации и до пандемии. В марте 2020 года «эффективной и безопасной» прививочную кампанию считали только 45% врачей. В эффективность вакцинации не верили 10%, при этом 9% из них считали ее не только неэффективной, но и небезопасной. И только 46% от всех медиков России безусловно верили в эффективность вакцинации.

Правда, и эти тоже сомневались в ее безопасности. 27% докторов, которые сомневались в безопасности прививки, говорили, что российский Нацкалендарь прививок, который уступает по объему европейскому, чрезмерный. 40% врачей считали календарь достаточным. Но тоже предлагали дорабатывать входящие в него прививки. У 24% российских врачей есть коллеги-врачи, которые не делают вакцинацию.

Состав «вакциноскептиков»: терапевты (28%), педиатры (25%). Получается, что именно те доктора, которые больше всех сталкиваются с вакцинацией. 5% врачей, у которых есть дети, по возрасту прививаемые, но их не прививают, еще 11% прививают, но не по всему Нацкалендарю. 40% прививают детей в соответствии с Нацкалендарем, а всего 23% — и сверх него.

Общая вакцинация от коронавируса вообще создала бурную отрицательную реакцию всей медицинской элиты. 39% привились от COVID-19, а 37% не стали. Максимум скептиков — педиатры (41%) и акушеры-гинекологи (38%). Большинство не вакцинируемых врачей в Москве и Санкт-Петербурге (43%). Главный аргумент своего нежелания вакцинироваться врачи объясняют недостаточностью информации о безопасности и эффективности вакцины, таких — 51%.

В двух столицах ожидающих результатов 56%, в городах с населением от 500 тыс. до миллиона — 59%. Самые недоверчивые врачи — не доверяют вакцинам в целом и российским в частности — работают в маленьких городах (с населением до 10 тыс. человек), 4% и 7% соответственно. Если смотреть на специальности врачей, настроенных на ожидание подтверждения эффективности вакцины, их опять больше всего среди педиатров (50%) и терапевтов (51%).

Рекомендовать вакцинироваться близким не готовы 39% врачей, и только 28,6% согласны с тем, что только вакцинация поможет остановить пандемию. И опять большинство педиатров (43%) и акушеров-гинекологов (39%) не готовы рекомендовать своим близким вакцинироваться, поскольку не уверены в эффективности вакцины. Большинство «вакциноскептиков» сосредоточены в столицах и крупных городах (с населением от 500 тыс. до миллиона) — по 45%. Антипрививочников, то есть тех, кто считает, что вакцины неэффективны, а в худшем случае и опасны, среди врачей не так много — от 5 до 9%. Доля таких людей среди всего населения больше — 10-12%. Но влияние врачей на решение людей вакцинироваться или нет огромна.

Аналитическое бюро GxP News начинает масштабное исследование о причинах недоверия врачей и среднего медперсонала вакцинопрофилактике. Исследование предполагает использование двух методов исследования: качественный метод (серия глубинных интервью), позволяющий определить инсайты, глубинные причины недоверия к вакцинам, а также доверительные каналы информации, которые могут помочь изменить ситуацию.

Количественный метод (массовый всероссийский опрос врачей) позволит максимально точно определить количество антипрививочников и «вакциноскептиков», выяснить самые неблагополучные с этой точки зрения регионы, протестировать гипотезы, позволяющие понять, как можно изменить сложившуюся ситуацию. Мы предлагаем всем заинтересованным в этом исследовании компаниям писать по адресу: info@gxpnews.net.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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