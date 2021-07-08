Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от коронавируса

Врачей, которые отговаривают граждан вакцинироваться, необходимо показательно увольнять. Об этом в Telegram написала главред медиахолдинга Russia Today Маргарита Симоньян.

Симоньян отметила, что в больницах Адлера немало медиков отговаривают людей вакцинироваться. Подобного рода поведение в период эпидемии она назвала недопустимым, заявив, что оценить такие действия можно даже как саботаж.

«Врачи, медсестры, «специалисты» отговаривают людей прививаться. Это как если бы наши репортеры отговаривали людей давать нам интервью. Бардак и саботаж такое называется», — написала Маргарита в соцсетях.

Решить данную проблему, отметила Симоньян, следует как можно быстрее. И для этого, по ее словам, необходимо показательно уволить нескольких медработников. Симоньян подчеркнула, что в этой ситуации следует обязательно разобраться Минздраву.

Отметим, специалисты говорят о том, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса необходимо в краткие сроки вакцинировать более половины населения. И для этого в ряде регионов уже начали вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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