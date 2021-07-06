Елена Бабура высказалась о «диванных критиках» вакцинации в социальных сетях

Сегодня, 11:49

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Елена Бабура высказалась о «диванных критиках» вакцинации в социальных сетях

Жителям Калининградской области стоит более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса и не обращать внимания на «диванных критиков». Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Она раскритиковала высказывания негативного характера, которые оставляют в соцсетях лже-медики, объяснив, что в Сети нередко о медицинских проблемах пишут люди, которые понятия не имеют о проблеме, которую они обсуждают.

«Они оперируют не научными данными, они не читали ни одной научной статьи. Это хайп. Хайп, что ты вышел в интернет, что ты что-то озвучил, и так далее. Очень много лже-медиков, которые называют себя медицинскими работниками, распространяют небылицы про какие-то эксперименты, про неэффективность вакцинации, о том, что вакцинация не должна проводиться в период эпидемического подъема заболеваемости. А когда ее проводить? Когда все закончится? И проводить вакцинацию тех, кто не умер, и тех, кто выжил?» - отметила Бабура.

Подобного рода публикации могут стоить людям жизни, поэтому глава Роспотребнадзора уверена, что обсуждать медицинские проблемы важно с теми, кто разбирается в них, а не с «диванными критиками», которые непонятно на каком основании возомнили себя экспертами и стремятся навязать свое мнение как можно большему числу людей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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