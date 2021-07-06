Елена Бабура высказалась о «диванных критиках» вакцинации в социальных сетях

Представитель Украины в Минске Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс
Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе...Подробнее
Жителям Калининградской области стоит более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса и не обращать внимания на «диванных критиков». Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
Она раскритиковала высказывания негативного характера, которые оставляют в соцсетях лже-медики, объяснив, что в Сети нередко о медицинских проблемах пишут люди, которые понятия не имеют о проблеме, которую они обсуждают.
«Они оперируют не научными данными, они не читали ни одной научной статьи. Это хайп. Хайп, что ты вышел в интернет, что ты что-то озвучил, и так далее. Очень много лже-медиков, которые называют себя медицинскими работниками, распространяют небылицы про какие-то эксперименты, про неэффективность вакцинации, о том, что вакцинация не должна проводиться в период эпидемического подъема заболеваемости. А когда ее проводить? Когда все закончится? И проводить вакцинацию тех, кто не умер, и тех, кто выжил?» - отметила Бабура.
Подобного рода публикации могут стоить людям жизни, поэтому глава Роспотребнадзора уверена, что обсуждать медицинские проблемы важно с теми, кто разбирается в них, а не с «диванными критиками», которые непонятно на каком основании возомнили себя экспертами и стремятся навязать свое мнение как можно большему числу людей.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе...Подробнее
Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19....Подробнее
Эксперты Петербургского Европейского университета и Медицинского института им. Березина начали исследование...Подробнее
Подразделения британского спецназа высадились на территории Финляндии, от которой до границ с Россией всего 160...Подробнее
Побочные эффекты проявляются у всех лиц, прошедших вакцинацию, однако они длятся обычно не более 24 часов, сообщает...Подробнее
Россия вышла на пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Ura.ru сообщает, что число заразившихся...Подробнее
В Японии хотят атаковать Россию ракетами из-за учений у своей границы. В японской газете «Санкэй симбун» прошла...Подробнее
Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский убежден, что Россия работает над планом вторжения в...Подробнее
Только десять процентов россиян готовы написать заявление об увольнении в случае если работодатель будет настаивать на...Подробнее
Доклад о положении Китая на мировой арене создан ведущими экспертами корпорации RAND в Соединенных Штатах Америки. В...Подробнее
Комментировать