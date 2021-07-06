Эксперты назвали российский антиковидный медпрепарат, которому доверяют 81% потребителей

Сегодня, 12:39

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Эксперты назвали российский антиковидный медпрепарат, которому доверяют 81% потребителей

Весьма просто можно вычислить индекс лояльности NPS. Тех, кто пользуется лекарством, спрашивают: «Вы бы посоветовали этот препарат знакомым и родственникам?» Человек дает ответ в виде цифр от 0 до 10. Потом тех, что отвечали, группируют на 3 категории по долям. Если лекарству поставили от 0 до 6 баллов, — «критики», 7-8 — нейтральные потребители, 9-10 — сторонники, можно этих называть промоутеры. Индекс лояльности NPS получается, если от цифры процента сторонников вычислить цифру процента критиков, пишет издание «Комсомольская правда». 

Скоро будет 2 года, как на планете свирепствует пандемия коронавируса. Иногда положение лучше, потом снова начинаются крутые ограничения. Главным трендом лета 2021 стал скачок инфицирования во многих субъектах РФ. Пошла 3-я волна COVID-19, возник злой индийский штамм «дельта», началась массовая прививочная кампания в родном отечестве. Россияне могут ставить уколы 4 сертифицированными препаратами. Это «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». 

В мае 2021 г. опубликована последняя, 11-я по счету, рекомендация по лечению и профилактике COVID-19. В документе предписаны 4 медикамента: фавипиравир (Япония, изначально разработанный для лечения гриппа), ремдесивир (США, для лечения ковида у людей, которым по состоянию здоровья уже требуется госпитализация и кислород), умифеновир (Арбидол), интерферон-альфа (для лечения гепатита С, но при этом лекарство оказалось эффективным и при ковиде — уменьшает вирусную нагрузку в дыхательных путях зараженных). В РФ препарат параллельно производится как назальный спрей Генферон лайт. Следом за ВОЗ врачи России убрали из данного перечня ряд лекарственных средств. В предыдущем 10-м списке был записан гидроксихлорохин. В 9–м числился азитромицин (в сочетании с тем же гидроксихлорохином). Скрупулезные исследования в различных государствах не доказали эффективность этих лекарств при COVID-19. Однако свыше 120 исследований в Китае, США, Европе, многих других странах подтвердили высокую эффективность при лечении и профилактике коронавируса лекарством Арбидол из РФ. 

Недавно появились итоги нового исследования. Медицинские эксперты посчитали NPS Арбидола. Для чего нужен данный индекс. NPS — Net Promoter Score экономисты измеряют, начиная с середины 2000-х. Сразу же все поняли: если лояльность пользователей высока, значит, это будет подтверждать колоссальную конкурентоспособность и востребованность конкретного лекарства у граждан своей страны и за рубежом. На российском рынке подобную технологию для маркетинга применяют крупнейшие бренды — сотовые компании, банки, страховые компании, интернет-магазины, авиакомпании и др. 

NPS для Арбидола: 81% из 2000 респондентов оценили препарат высшими баллами — 9 и 10. Критиков данный опрос выявил лишь 9%. 81% минус 9% = 72%, такой индекс лояльности Арбидола. Три главных качества этого лекарства, по мнению пациентов, пользующихся Арбидолом: эффективность, безопасность, приемлемая цена. Экономисты сказали: индекс 72% является блестящим показателем для медикамента. Ориентировочно такой же NPS у продукции всемирно известной фирмы Apple, выпускающей смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты. Примерно от 60% до 80% — популярные международные бренды Facebook, Amazon, Google, Harley Davidson. Усредненный NPS в разных отраслях весьма отличается в силу различных аспектов. В сетях торговли NPS в среднем 58%, в фармацевтической сфере — 28%. На огромном рынке медицинских средств с колоссальной конкуренцией и огромным числом субъективных моментов поднять коэффициент выше очень сложно, а такая высокая цифра (72%) дорогого стоит. 

«Я не удивлен столь высоким показателем NPS у российского Арбидола, — рассказала профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени Сеченова, ДМН Елена Карева. — Все-таки Арбидол уже давно зарекомендовал себя не только в России. С 2013 года было проведено огромное количество различных зарубежных исследований, которые подтверждали эффективность нашего отечественного препарата при лечении и профилактике различных острых респираторных вирусных инфекций, в том числе тяжелых. И даже немного обидно, что первыми доказали эффективное применения умифеновира при ковиде вовсе не наши специалисты, а заграничные — в частности, австралийцы. Специалисты много раз объясняли, как действует коронавирус: попадая в организм человека, он имитирует «вкусные» белки, и клетка сама захватывает его. А уже после попадания ковида в клетку начинаются новые химические процессы, в финале которых — бурное размножение коронавируса внутри. Умифеновир уникален тем, что он прерывает работу коронавируса внутри клетки, не дает ему вступить в реакцию. Именно поэтому он стоит особняком среди препаратов широкого спектра. Он одинаково эффективен и при обычных ОРВИ, и при тяжелых, вроде гриппа и того же коронавируса. Врачи назначают его, потому что за много лет применения мы четко знаем, как работает этот препарат, он многократно изучен, в отличие от всяких новых лекарств. И не имеет побочных эффектов. Сейчас много говорят о новом, индийском штамме коронавируса, который люди переносят еще тяжелее. У любого штамма вируса всегда одинаковое развитие внутри клетки. Так что, если вовремя принимать лекарство, не запуская процесс, риск заболеть тяжело сводится к минимуму».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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