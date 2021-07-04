Пандемия и ЗОЖ обвалили продажи крекеров в России

Кондитерская фабрика «Рот Фронт», одна из старейших в России, объявила об обвалившихся продажах крекеров и галет. Причинами этого называют пандемию коронавирусной инфекции и увлечение граждан здоровым образом жизни (ЗОЖ), пишет агентство РБК. С каждым новым днем все больше людей выбирают в качестве перекуса более полезные снеки - орехи, сухофрукты, хлебцы.

Продажи крекеров брендов Eco Botanica, «Бодрость», «Карасики» по сравнению с прошлым годом снизились на 42 процента. И проседание даже больше, чем в секторе новогодних сладких подарков, где из-за отмены массовых праздничных мероприятий отмечалось снижение на 36 процентов.

Представитель «Магнита», одного из самых крупных ритейлеров страны, в беседе с корреспондентами агентства проседание продаж крекеров подтвердил. Однако процент, на который упала реализация товара, он не назвал.

Президент Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон обратил внимание на важный момент. По его словам, крекеры и галеты часто закупают вооруженные силы и социальные учреждения - они входят в состав пайков и используются в диетическом питании.

Однако ведущий производитель такой продукции не выиграл гостендер на закупки, и этим может объясняться снижение продаж.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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