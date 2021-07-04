Только 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19

Сегодня, 09:59

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Только 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19

Только десять процентов россиян готовы написать заявление об увольнении в случае если работодатель будет настаивать на обязательной вакцинации от коронавируса. Это следует из отчета Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, передает РИА Новости. Исследование было проведено в период с 25 по 28 июня во всех регионах страны, участие в нем приняли 1742 человека в возрасте 18 лет и старше.

Согласно предоставленной информации, среди работающего населения 32 процента респондентов вообще не планируют прививаться, а 10 процентов готовы даже уволиться с работы.

Отмечается, что наибольшую категоричность в вопросе вакцинации проявляют молодые люди. 38 процентов сотрудников в возрасте до 24 лет готовы перейти на другую работу в случае, если работодатель начнет требовать обязательную прививку.

Ключевые причины отказа от вакцинации - страх за собственное здоровье, а также за возможные последствия вакцинации, а также сомнения в эффективности прививки.

«24% опрошенных остерегаются побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине», - сказано в исследовании.

При этом 11 процентов участников опроса заявили, что прививаться не собираются, поскольку у них есть антитела к ковиду.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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