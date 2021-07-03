В России испытают китайскую вакцину от коронавируса

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В России намерены испытать китайскую вакцину от коронавируса.
Минздрав России одобрил тестирование вакцины от коронавируса Ad5-nCov, произведенной в Китае. Если испытания на россиянах пройдут успешно, в стране готовы запустить ее производство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
«Одна из наших российских компаний, «Петровакс», готова запустить производство вакцины [китайской фармацевтической компании] CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — прокомментировал чиновник.
Кроме того, есть еще одна иностранная вакцина, которая может быть протестирована и в России - от англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Но в этом случае, если все пройдет успешно, возможны пока только экспортные поставки, а не выпуск внутри страны.
На сегодняшний день население ЕС прививают от ковида зарегистрированными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. В единственной европейской Венгрии используется, кроме прочих, и российский «Спутник V». В опубликованных недавно правительством Венгрии данных о безопасности и эффективности этих препаратов, «Спутник V» показал лучшие результаты.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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