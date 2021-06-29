COVID-19: Мотивировать людей на вакцинацию нужно информированием, а не запугиванием

Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста
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В эфире радио «Комсомольская Правда» обсудили вопрос о вакцинации населения.
В обсуждении темы «Вакцинация: личный выбор или ответственность по отношению к близким и окружающим» поучаствовали представители бизнеса и рассказали о том, как они добиваются роста темпа вакцинации среди своих сотрудников.
Директор департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Оксана Кармишина подчеркнула, что вакцинация сотрудников – это один из шагов по обеспечению безопасности персонала. Поэтому крайне важно объяснять сотрудникам важность вакцинации. А поскольку немало россиян относятся с недоверием к вакцине, то следует развеять эти сомнения, объяснив не только для чего необходима вакцинация, но и как влияет вакцина на организм.
Ряд компаний предлагают своим сотрудникам в том числе финансовые стимулы для вакцинации. Им не только компенсируют расходы на визиты в частные клиники для вакцинации, но и предлагают отгулы на несколько дней. Поощряются сотрудники в том числе премиями и розыгрышами подарков.
На крупных предприятиях начали проводить мероприятия с участием специалистов-медиков, которые подробно рассказывают о вакцинах, доступных в России, а также объясняют, как можно снизить риск ухудшения самочувствия после вакцинации.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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