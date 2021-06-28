Baijiahao: РФ подготовила кораблям НАТО несколько «подарков» в Черном море

Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, как Россия отреагировала на недавно начавшиеся масштабные военные учения НАТО Sea Breeze в Черном море. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Для маневров было привлечено около 5 тысяч военных, 32 корабля и около 20 самолетов. Известно, что территория прохождения учений охватывает не только Черное море, но и несколько областей Украины.

Так, эксперты отмечают, что Россия по какому-то странному стечению обстоятельств начала собственные учения в этот же период. В Черном море появилась подлодка «Колпино», которая стала отрабатывать элементы подводной борьбы. Кроме этого, проведена проверка готовности сил ПВО, расположенных в Крыму.

«На Крымском полуострове российская сторона развернула около 20 истребителей и вертолетов. Там же находятся ЗРК С-400 и «Панцирь». Все они были приведены в боевую готовность и совершили электронные пуски», - сообщают китайские обозреватели.

Аналитики подчеркивают, что для западных военных развертывание российских систем ПВО в Крыму стало неприятным сюрпризом.

Известно, что маневры НАТО Sea Breeze продолжатся 2 недели. За это время планируется отработать высадку десанта, элементы морского и сухопутного боя и ряд других мероприятий.

Эксперты уверены, что «подарок» России в виде учений – это не единственная неожиданность, которую она подготовила для коллег.

«Москва призвала Альянс отменить учения, предупредив, что подобные маневры повышают риск возникновения внештатных ситуаций», - заключили авторы издания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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