Мединский дал совет «мракобесам», рассказывающим о «чипировании» вакцинами

В истории российской медицины можно найти множество примеров мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми заболеваниями. И люди должны помнить об этом, когда сталкиваются с подобным во время нынешней кампании по вакцинации населения от коронавируса. Что касается приверженцев теории заговора и антипрививочников, рассказывающих о якобы «чипировании» населения через прививки, ними должны заняться психологи, а возможно и психиатры. Об этом заявил помощник российского президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Необходимо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про "чипирование" в нашей истории уже были, и не раз», - напомнил экс-глава Минкульта.

Он имеет в виду так называемые «картофельные бунты», а также чумные и холерные, когда врачи пытались вылечить людей, а их за это лишали жизни - убивали.

«Тогда это можно было хоть как-то объяснить - народ был безграмотен и не умел читать и писать», - говорит Мединский.

Сейчас же в России люди образованные, но вышло так, что ничего не изменилось. Они верят противникам вакцинации и глупым слухам, откровенной неправде, не желая вникать в доводы и аргументы специалистов.

«А с людьми, которые рассуждают про "чипирование", следует серьезно работать психологам, а то и психиатрам», - резюмировал собеседник издания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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