Евгений Пригожин объяснил страх главреда The Insider перед судом

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США внедряют в РФ антироссийские СМИ в надежде победить в информационной войне. Но когда дело доходит до суда, то эти журналисты не способны отвечать за свои слова. Такое мнение высказал бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя недавние действия главного редактора The Insider Романа Доброхотова.
Накануне, 28 июня, предприниматель подал иск к интернет-изданию, опубликовавшему о нем недостоверный материал. Как отметили представители «Конкорда», Пригожин потребовал опровергнуть фейковую статью и взыскать с нарушителя компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Позднее главред The Insider Роман Доброхотов стал отрицать свою вину и заявил, что упомянутый в исковом заявлении журналист Денис Билунов никак не относится к изданию. При этом на его странице в Facebook указано ровным счетом обратное.
Издание «Накануне» обратилось к Пригожину с просьбой прокомментировать слова Доброхотова. Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ответ бизнесмена, считающего, что за счет подобных СМИ ведется информационная война против РФ.
«Американцы раскидывают через свои НКО центры антироссийской пропаганды по периметру РФ, полагая, что тем самым они победят в информационной войне, устроив де-факто информационный геноцид России. Но думаю, что, как и всегда за нашу великую историю, они так получат по яйцам, что всякие ошметки, типа Латвии, еще долго будут дерьмо из своих ран вылизывать», - считает Пригожин.
Предприниматель обратил внимание, что журналисты антироссийских СМИ не готовы отвечать за свои слова в случае судебных разбирательств. Так произошло и с сотрудником The Insider: Доброхотов заявил, что Пригожину придется подавать иск в Латвии, так как у издания нет юридического представительства в России.
«Антироссийские СМИ крутятся как ужи на сковородке, за свои слова отвечать не готовы. Сегодня вдруг выяснилось, что The Insider не российское, а латышское СМИ, а журналист, опубликовавший материал, тут же открестился от всего, включая маму с папой. Видимо, это их эсэсовское прошлое всплывает. Я про Латвию, которая фашистов поддерживала», - подытожил бизнесмен.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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