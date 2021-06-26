Врач Ткаченко назвала гражданам в РФ условия для медотвода от прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 19:44

0

Image 16+
Врач Ткаченко назвала гражданам в РФ условия для медотвода от прививки от коронавируса COVID-19

Российский врач, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала факторы, по которым можно получить официальную отсрочку для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Одно из наиболее весомых условий — это наличие аллергической реакции. 

«Если на первый компонент вакцины появилась тяжелая аллергическая реакция, то врач-терапевт выдаст медицинский отвод от второго компонента и иммунизация будет завершена для такого пациента», - прокомментировала врач. 

Еще одним фактором для медотвода является наличие острого хронического заболевания в активной стадии: при этом после спада болезненного состояния можно будет пройти процедуру вакцинирования, предварительно пройдя обследование у врача. Юлия Ткаченко подчеркнула, что такие заболевания, как онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции не являются строгими причинами для медотвода — напротив, во многих западных странах таких пациентов вакцинируют в первую очередь, поскольку они находятся в группе риска. 

«Медотовод для вакцинации обязательно должен быть сформирован и подтвержден врачом на основании комплексного обследования пациента и с учетом его индивидуального физиологического состояния», - резюмировала эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Евгений Пригожин объяснил страх главреда The Insider перед судом

Сегодня, 21:09

Врач Ткаченко назвала гражданам в РФ условия для медотвода от прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 19:44

Власти РФ пересмотрели план по вакцинации 60% взрослого населения страны к осени

Сегодня, 18:49

Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста

Сегодня, 18:44

В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

Вчера, 16:39

Правозащитник заявил об отказах врачей выдавать медотводы от вакцинации

26-06-2021, 09:49

Будут наказаны: юристы Пригожина грозят каналу «Навальный LIVE» уголовным делом

23-06-2021, 20:04

Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

23-06-2021, 14:49

Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

22-06-2021, 21:59

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

22-06-2021, 12:49

АТОР: Россияне отказываются от отечественных курортов ради Турции

22-06-2021, 08:14

В Совфеде раскрыли планы по ревакцинации россиян

21-06-2021, 22:24

В Совете Федерации раскрыли планы по ревакцинации россиян от коронавируса

21-06-2021, 17:14

СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

21-06-2021, 09:24

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение COVID-19

20-06-2021, 16:19

Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

20-06-2021, 14:24

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

20-06-2021, 09:14

Летом в Алтайском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

20-06-2021, 08:59

Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

19-06-2021, 19:19

В ХМАО могут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 18:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

27-06-2021, 12:44

0

Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...

Подробнее
Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

27-06-2021, 11:34

0

Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции....

Подробнее
В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

Вчера, 16:39

0

На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по...

Подробнее
Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Сегодня, 12:14

0

Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики...

Подробнее
Российский врач Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса

Российский врач Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса

27-06-2021, 08:29

0

Врач Олег Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса. По словам советника ректора...

Подробнее
Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Вчера, 18:24

0

Российские медики предоставили рекомендацию по лучшему проведению процедуры вакцинирования против коронавируса....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Главный педиатр-гематолог Минздрава назвал симптомы рака у детей

Главный педиатр-гематолог Минздрава назвал симптомы рака у детей

27-06-2021, 17:39

0

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, выступая в студии радио «Говорит Москва»...

Подробнее
В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

Вчера, 10:54

0

В следующий раз, когда британский эсминец Defender приблизится к Крыму, который является украинским, в случае...

Подробнее
Разъяснены вопросы обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве

Разъяснены вопросы обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве

Сегодня, 08:39

0

Оперштаб Москвы и начальник управления Роспотребнадзора по столице ответили на вопросы об обязательной вакцинации. Так,...

Подробнее
У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

Вчера, 13:54

0

Как сообщили в индийской The Times of India, у местной детворы, переболевшей коронавирусом, выявили смертельный...

Подробнее