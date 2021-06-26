Врач Ткаченко назвала гражданам в РФ условия для медотвода от прививки от коронавируса COVID-19

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
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Российский врач, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала факторы, по которым можно получить официальную отсрочку для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «ПРАЙМ».
Одно из наиболее весомых условий — это наличие аллергической реакции.
«Если на первый компонент вакцины появилась тяжелая аллергическая реакция, то врач-терапевт выдаст медицинский отвод от второго компонента и иммунизация будет завершена для такого пациента», - прокомментировала врач.
Еще одним фактором для медотвода является наличие острого хронического заболевания в активной стадии: при этом после спада болезненного состояния можно будет пройти процедуру вакцинирования, предварительно пройдя обследование у врача. Юлия Ткаченко подчеркнула, что такие заболевания, как онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции не являются строгими причинами для медотвода — напротив, во многих западных странах таких пациентов вакцинируют в первую очередь, поскольку они находятся в группе риска.
«Медотовод для вакцинации обязательно должен быть сформирован и подтвержден врачом на основании комплексного обследования пациента и с учетом его индивидуального физиологического состояния», - резюмировала эксперт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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