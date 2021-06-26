Власти РФ пересмотрели план по вакцинации 60% взрослого населения страны к осени

Первоначальный план по иммунизации 60% населения РФ к 1 сентябрю 2021 года был пересмотрен Федеральным штабом по борьбе с коронавирусом. Указывается, что даже усиленные темпы вакцинации не позволят добиться целевых показателей, поэтому было решено снизить задачу до уровня вакцинации в 30-35%, передает «Дождь».

Согласно информации Федерального штаба по борьбе с COVID-19, требование привить 1 сентября 60% населения по всей стране будет пересмотрено и сокращено почти вдвое. Более того, теперь в расчетах коллективного иммунитета штаб будет руководствоваться данными не только вакцинации, но и количеством переболевших коронавирусом — ведь у таких граждан уже будет сформирован естественный иммунитет, что должно быть учтено при подведении итогов.

«Новые целевые показатели вакцинации будут включать в себя и число граждан, которые переболели и выработали естественный иммунитет. Таким образом, показателя в 30-35% привитого населения будет достаточно для достижения целевого показателя в 60% населения со сформированным титром антител — ведь вторую половину будут представлять граждане, которые сформировали иммунитет в результате естественного течения болезни», - прокомментировали эксперты.

По усредненным данным, на 1 переболевшего гражданина приходится еще 3 человека, которые заразились от него и переболели в скрытой форме — однако также смогли выработать иммунную защиту. При этом указывается, что целевой план в вакцинации 60% населения не будет полностью устранен — однако сроки могут быть продлены до 1 января 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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