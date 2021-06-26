Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста

Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко назвала причины провала плана по массовой иммунизации населения в России. Эксперт напомнила, что появление дельта-штамма на территории России безусловно повлияло на ухудшение эпидемической ситуации, однако в Европе эта же мутация не вызвала такого пика заболеваемости, которая ежедневно регистрируется в РФ. Об этом пишет «Великий Новгород».

Эксперт Ирина Якутенко указала, что кампания массовой вакцинации в России началась еще зимой 2020 года, однако с этого периода привилось всего 10% населения. Одной из причин таких низких показателей журналист назвала усиленные антипрививочные настроения — по этому показателю Россия обгоняет даже страны Африки и Латинской Америки.

«Такой эффект возник из противоречия еще в начале распространения вируса. Тогда в России на федеральных телеканалах и со страниц больших медиа популярные ведущие и врачи горячо доказывали, что ковид — это не опасно, и все экстренные меры в Китае и на Западе являются просто истерией. А потом оказалось, что коронавирус — это очень опасно, и когда к российским госпиталям выстроились многочасовые очереди из карет скорой помощи, люди опять потеряли доверие к властям», - отметила Якутенко.

Биолог также напомнила, что выход первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» состоялся до того, как препарат прошел тестирование на животных, — это также вызвало панику у населения и занизило темпы вакцинации.

«Конечно, граждане подумали, что вакцина создана неправильным образом и несет в себе ужасные риски. Плюс заявления разработчиков и чиновников противоречили друг другу, вакцина была запущена в гражданский оборот до завершения третьей фазы клинических испытаний, создатели публично ругались с Европейским медицинским агентством, не могли добиться лицензии. Все это создавало чувство огромной неопределенности, и граждане сделали вывод: коронавирусом можно и не заболеть — вдруг пронесет, — а вот от прививки вред будет однозначно большой», - добавила Ирина Якутенко.

Эксперт подчеркнула, что недоверие граждан подкрепляли и некоторые именитые врачи-антипрививочники, которые массово отказывались от вакцинации даже в случае работы в ковидных отделениях.

«Иногда врачи отговаривают пациентов от прививки из-за того, что у человека имеется какое-то противопоказание. Но нередко это именно те состояния, которые на Западе рассматриваются как причина привить человека в первых рядах. К примеру, в Германии люди с онкологией идут вторыми в списке лиц, которые должны быть вакцинированы в первую очередь — а у нас таких пациентов совсем не иммунизируют», - резюмировала эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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