В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по обязательной вакцинации против коронавируса для групп населения, находящихся в зоне риска. По состоянию на 28 июня, ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Карелии превысил общероссийский почти вдвое, передает «Daily».

Главный санитарный врач республики Карелия Людмила Котович подписала распоряжение от 27.06.2021 №3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям». Согласно нему, обязательной иммунизации подлежат: работники сферы торговли, общественного питания, туризма, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного транспорта, ЖКХ, массовых физкультурных, спортивных мероприятий, государственной гражданской и муниципальной службы, деятельности органов власти и подведомственных им организаций и медработники. Согласно постановлению главного санитарного врача, перечисленные категории обязаны привиться 1 дозой одного из 4 внедренных отечественных вакцин от коронавируса до 27 июля, а второй дозой — до 27 августа.

«При анализе предполагаемых мест заражения новой коронавирусной инфекцией отмечается увеличение в 2 раза количества лиц, у которых причиной заражения явилось нахождение в общественном месте», - отметила Котович.

При этом главный санврач подчеркнула, что лица, которые имеют противопоказания для вакцинации, указанные в перечне Минздрава, получают официальный медотвод и освобождаются от процедуры обязательного вакцинирования.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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