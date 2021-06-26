В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:39

0

Image 16+
В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по обязательной вакцинации против коронавируса для групп населения, находящихся в зоне риска. По состоянию на 28 июня, ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Карелии превысил общероссийский почти вдвое, передает «Daily».

Главный санитарный врач республики Карелия Людмила Котович подписала распоряжение от 27.06.2021 №3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям». Согласно нему, обязательной иммунизации подлежат: работники сферы торговли, общественного питания, туризма, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного транспорта, ЖКХ, массовых физкультурных, спортивных мероприятий, государственной гражданской и муниципальной службы, деятельности органов власти и подведомственных им организаций и медработники. Согласно постановлению главного санитарного врача, перечисленные категории обязаны привиться 1 дозой одного из 4 внедренных отечественных вакцин от коронавируса до 27 июля, а второй дозой — до 27 августа.

«При анализе предполагаемых мест заражения новой коронавирусной инфекцией отмечается увеличение в 2 раза количества лиц, у которых причиной заражения явилось нахождение в общественном месте», - отметила Котович. 

При этом главный санврач подчеркнула, что лица, которые имеют противопоказания для вакцинации, указанные в перечне Минздрава, получают официальный медотвод и освобождаются от процедуры обязательного вакцинирования.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:39

Правозащитник заявил об отказах врачей выдавать медотводы от вакцинации

26-06-2021, 09:49

Будут наказаны: юристы Пригожина грозят каналу «Навальный LIVE» уголовным делом

23-06-2021, 20:04

Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

23-06-2021, 14:49

Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

22-06-2021, 21:59

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

22-06-2021, 12:49

АТОР: Россияне отказываются от отечественных курортов ради Турции

22-06-2021, 08:14

В Совфеде раскрыли планы по ревакцинации россиян

21-06-2021, 22:24

В Совете Федерации раскрыли планы по ревакцинации россиян от коронавируса

21-06-2021, 17:14

СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

21-06-2021, 09:24

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение COVID-19

20-06-2021, 16:19

Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

20-06-2021, 14:24

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

20-06-2021, 09:14

Летом в Алтайском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

20-06-2021, 08:59

Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

19-06-2021, 19:19

В ХМАО могут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 18:44

Миронов считает, что главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

19-06-2021, 18:04

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

19-06-2021, 14:29

В РФ может значительно сократиться число клиник для помощи онкобольным

19-06-2021, 08:34

Осташко заявил о запуске проекта по анализу данных с техники ФБК

18-06-2021, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Вчера, 12:44

0

Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...

Подробнее
Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

26-06-2021, 12:39

0

Россияне сегодня разделились на два лагеря. Первые ратуют за введение обязательной вакцинации от коронавируса во всех...

Подробнее
Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

Вчера, 11:34

0

Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции....

Подробнее
«Мое тело — мое дело?»: кому нельзя отказаться от вакцинации от коронавируса COVID-19

«Мое тело — мое дело?»: кому нельзя отказаться от вакцинации от коронавируса COVID-19

26-06-2021, 11:24

0

Юрист Юлия Федотова прокомментировала обязательную вакцинацию. Она заявила, что принуждение к вакцинации от...

Подробнее
Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от коронавируса Covid?19

Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от коронавируса Covid?19

26-06-2021, 15:09

0

Медицинские специалисты Москвы принадлежат к числу первых пациентов, кому сделали уколы вакцины от коронавируса после...

Подробнее
Правозащитник заявил об отказах врачей выдавать медотводы от вакцинации

Правозащитник заявил об отказах врачей выдавать медотводы от вакцинации

26-06-2021, 09:49

0

В России врачи начали массово отказываться предоставлять пациентам справки о противопоказаниях к вакцинации. Об этом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

26-06-2021, 21:34

0

Новая волна коронавируса в России, по мнению многих экспертов, вызвана новым - индийским штаммом ковида, впервые...

Подробнее
Коронавирус COVID-19 в России: противопоказаний для вакцинации все меньше

Коронавирус COVID-19 в России: противопоказаний для вакцинации все меньше

25-06-2021, 22:54

0

На фоне выросшей в два раза заболеваемости по коронавирусу, недавно стало известно, что в российском Минздраве решили...

Подробнее
Турция начала строительство канала «Стамбул»

Турция начала строительство канала «Стамбул»

26-06-2021, 19:24

0

Турция сегодня приступила к строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и призван...

Подробнее
«Порочный круг»: российский врач назвал виновников появления мутаций коронавируса

«Порочный круг»: российский врач назвал виновников появления мутаций коронавируса

26-06-2021, 08:39

0

О том, когда возникают новые мутации коронавируса, рассказал главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», руководитель...

Подробнее