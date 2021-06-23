Правозащитник заявил об отказах врачей выдавать медотводы от вакцинации

Сегодня, 09:49

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Правозащитник заявил об отказах врачей выдавать медотводы от вакцинации

В России врачи начали массово отказываться предоставлять пациентам справки о противопоказаниях к вакцинации. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на президента Лиги защитников прав пациентов Александра Саверского.

Он пояснил, что к нему постоянно обращаются россияне с жалобами, что медики отказывают им в медотводах.

«Его и так гарантированно получить невозможно — все зависит от врача и что ему сказало руководство. К тому же список противопоказаний к вакцине небольшой. Людей смущает то, что вакцины не прошли три фазы испытания и в этой ситуации, поскольку это похоже на эксперимент, ни о каком принуждении речи и быть не должно», — пояснил Саверский.

Он добавил, что нынешние реалии таковы, что оспорить отказ в выдаче медотвода не представляется возможным.

«Мы ничего сейчас предпринять не в состоянии, чтобы помочь в той правовой парадигме, в которую нас загнали — уже есть решение КС, которое сохраняет за главой региона возможность ограничения прав граждан при режиме повышенной готовности», — растолковал собеседник издания.

Тем не менее, юристы не устают повторять, что при наличии у пациента показаний к медотводу от прививки, медики не имеют права отказать ему в выдаче справки. Иначе в случае осложнений или смерти человека они могут быть привлечены к ответственности по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») или 293 («Халатность») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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