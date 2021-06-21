Будут наказаны: юристы Пригожина грозят каналу «Навальный LIVE» уголовным делом

Сегодня, 20:04

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Владельцы YouTube-канала «Навальный Live» вскоре могут стать фигурантами уголовного дела. 

По сообщению пресс-службы компании «Конкорд», соответствующее заявление, в котором предприниматель Евгений Пригожин просит привлечь владельцев канала к ответственности за распространение клеветы и призывы к массовым беспорядкам направлено в Главное следственное управление СКР. 

Пригожин направил заявление в министерство внутренних дел, и его сотрудники осуществили доследственную проверку, информирует пресс-служба.

В свою очередь, в юридической службе компании «Конкорд» поблагодарили правоохранителей за ту работу, что они проделали по изобличению владельцев канала и выразили уверенность, что виновные понесут должное наказание в соответствии с уголовным правом. 


Также стало известно, что Черемушкинский районный суд Москвы вынес постановление о взыскании с адепта блогера Алексея Навального Владимира Милова 60 тысяч рублей. Кроме того, во исполнение судебного решения с канала «Навальный Live» должны быть удалены порочащие Евгения Пригожина сведения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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