Будут наказаны: юристы Пригожина грозят каналу «Навальный LIVE» уголовным делом

Владельцы YouTube-канала «Навальный Live» вскоре могут стать фигурантами уголовного дела.

По сообщению пресс-службы компании «Конкорд», соответствующее заявление, в котором предприниматель Евгений Пригожин просит привлечь владельцев канала к ответственности за распространение клеветы и призывы к массовым беспорядкам направлено в Главное следственное управление СКР.

Пригожин направил заявление в министерство внутренних дел, и его сотрудники осуществили доследственную проверку, информирует пресс-служба.

В свою очередь, в юридической службе компании «Конкорд» поблагодарили правоохранителей за ту работу, что они проделали по изобличению владельцев канала и выразили уверенность, что виновные понесут должное наказание в соответствии с уголовным правом.





Также стало известно, что Черемушкинский районный суд Москвы вынес постановление о взыскании с адепта блогера Алексея Навального Владимира Милова 60 тысяч рублей. Кроме того, во исполнение судебного решения с канала «Навальный Live» должны быть удалены порочащие Евгения Пригожина сведения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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