Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

Сегодня, 14:49

0

Image 16+
Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

О том, кому грозит увольнение из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Наталья Родина.

Родина подчеркнула, что на данный момент в Забайкалье нет постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. Поэтому в регионе работодатели не могут отстранять сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса.

Она объяснила, что право отказаться от прививки есть у всех граждан. Но в случае, если главный санитарный врач субъекта подписывает постановление о прививках по эпидпоказаниям, работодатели могут отстранять невакцинированных сотрудников, если их деятельность связанна с высоким риском распространения заболевания.

Исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Забайкальского края Елена Буянова напомнила, что прививка от COVID-19 внесена в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Регион будет работать над тем, чтобы привились как можно больше медицинских работников, педагогов, сотрудников социальной сферы, а также лиц с хроническими заболеваниями и лиц в возрасте от 60 лет.

Также в числе приоритетных групп: работники правоохранительных органов и работники пунктов пропуска через государственные границы, вахтовики, работники сферы обслуживания.

«Если они занимаются этим, они должны иметь прививку», — сказала Буянова.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

Вчера, 21:59

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

Вчера, 12:49

АТОР: Россияне отказываются от отечественных курортов ради Турции

Вчера, 08:14

В Совфеде раскрыли планы по ревакцинации россиян

21-06-2021, 22:24

В Совете Федерации раскрыли планы по ревакцинации россиян от коронавируса

21-06-2021, 17:14

СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

21-06-2021, 09:24

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение COVID-19

20-06-2021, 16:19

Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

20-06-2021, 14:24

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

20-06-2021, 09:14

Летом в Алтайском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

20-06-2021, 08:59

Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

19-06-2021, 19:19

В ХМАО могут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 18:44

Миронов считает, что главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

19-06-2021, 18:04

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

19-06-2021, 14:29

В РФ может значительно сократиться число клиник для помощи онкобольным

19-06-2021, 08:34

Осташко заявил о запуске проекта по анализу данных с техники ФБК

18-06-2021, 15:39

Россотрудничество доверяет реализацию масштабных проектов неизвестным микропредприятиям

18-06-2021, 14:39

Член СПЧ Шота Горгадзе рассказал, почему введение обязательной вакцинации необходимо

18-06-2021, 13:29

Губернатор Подмосковья Воробьев объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса

17-06-2021, 07:54

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вакцинировать от COVID-19 всех, кто работает с людьми

16-06-2021, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

Вчера, 12:49

0

Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного...

Подробнее
Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

21-06-2021, 05:29

0

После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...

Подробнее
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

20-06-2021, 16:49

0

В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...

Подробнее
Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Вчера, 16:49

0

Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях...

Подробнее
Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 16:49

0

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже...

Подробнее
Британские медики назвали основной признак COVID-19 коронавируса у вакцинированных людей

Британские медики назвали основной признак COVID-19 коронавируса у вакцинированных людей

21-06-2021, 08:44

0

Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

20-06-2021, 20:04

0

Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой,...

Подробнее
Обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19: можно ли отказаться от прививки

Обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19: можно ли отказаться от прививки

20-06-2021, 18:14

0

Российским законодательством не предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса, поэтому от нее можно отказаться,...

Подробнее
Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

20-06-2021, 14:24

0

Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего инфицирования COVID-19 после вакцинации. Ранее он был госпитализирован...

Подробнее
СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

21-06-2021, 09:24

0

Корреспондент издания E1.RU Ксения Маринина провела огромное исследование, пообщавшись с тремя тысячами жителей...

Подробнее