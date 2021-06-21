Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

О том, кому грозит увольнение из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Наталья Родина.

Родина подчеркнула, что на данный момент в Забайкалье нет постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. Поэтому в регионе работодатели не могут отстранять сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса.

Она объяснила, что право отказаться от прививки есть у всех граждан. Но в случае, если главный санитарный врач субъекта подписывает постановление о прививках по эпидпоказаниям, работодатели могут отстранять невакцинированных сотрудников, если их деятельность связанна с высоким риском распространения заболевания.

Исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Забайкальского края Елена Буянова напомнила, что прививка от COVID-19 внесена в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Регион будет работать над тем, чтобы привились как можно больше медицинских работников, педагогов, сотрудников социальной сферы, а также лиц с хроническими заболеваниями и лиц в возрасте от 60 лет.

Также в числе приоритетных групп: работники правоохранительных органов и работники пунктов пропуска через государственные границы, вахтовики, работники сферы обслуживания.

«Если они занимаются этим, они должны иметь прививку», — сказала Буянова.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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