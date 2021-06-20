АТОР: Россияне отказываются от отечественных курортов ради Турции

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Россияне начали отказываться от путевок на отечественные курорты ради того, чтобы отправиться в Турцию. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — заявила она в комментарии РИА Новости.
Туроператор «Интурист» подтвердил, что обмен путевок осуществляется, но подчеркнул, что это не массовое явление. Пока туры меняют лишь единицы. Но статистика совершенно не показательная и на нее не стоит обращать внимание, так как минуло слишком мало времени.
Другой туроператор подтвердил, что заявки на перенос туров поступают.
«Суть в том, что сделать перебронь обратно с России на Турцию проблематично и в большинство случаев это влечет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», - пояснили там.
Ранее Игорь Блинов, директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru, рассказал, что после того, как Турцию «открыли», цены на путевки по этому направлению выросли почти вдвое. Тем не менее, аналогичный отдых в России (на такое же количество дней и ночей) обойдется еще дороже.
Напомним, с сегодняшнего дня, 22 июня, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Полеты, как стало известно вчера, будут выполняться из 32 российских городов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает...Подробнее
В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...Подробнее
После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...Подробнее
Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...Подробнее
Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе...Подробнее
Ученые сообщили о характерном симптоме коронавируса, который проявляется только у вакцинированных граждан. Специалисты...Подробнее
Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой,...Подробнее
Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего инфицирования COVID-19 после вакцинации. Ранее он был госпитализирован...Подробнее
Комментировать