АТОР: Россияне отказываются от отечественных курортов ради Турции

Россияне начали отказываться от путевок на отечественные курорты ради того, чтобы отправиться в Турцию. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — заявила она в комментарии РИА Новости.

Туроператор «Интурист» подтвердил, что обмен путевок осуществляется, но подчеркнул, что это не массовое явление. Пока туры меняют лишь единицы. Но статистика совершенно не показательная и на нее не стоит обращать внимание, так как минуло слишком мало времени.

Другой туроператор подтвердил, что заявки на перенос туров поступают.

«Суть в том, что сделать перебронь обратно с России на Турцию проблематично и в большинство случаев это влечет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», - пояснили там.

Ранее Игорь Блинов, директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru, рассказал, что после того, как Турцию «открыли», цены на путевки по этому направлению выросли почти вдвое. Тем не менее, аналогичный отдых в России (на такое же количество дней и ночей) обойдется еще дороже.

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 июня, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Полеты, как стало известно вчера, будут выполняться из 32 российских городов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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