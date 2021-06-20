В Совфеде раскрыли планы по ревакцинации россиян

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Сегодня газета «Коммерсант» сообщила о том, что власти уже активно работают над программой ревакцинации уже привитых от коронавируса россиян, чей уровень антител снизился. Эти сведения, выступая в эфире радио Sputnik, прокомментировал член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.
О том, что кампания по ревакцинации населения жизненно необходима, ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник в своем микроблоге указывал на то, что для защиты от нового индийского штамма коронавируса человеку нужно гораздо большее количество антител, чем требовалось для борьбы с другими вариантами возбудителя.
«По поводу штаммов, которые снижают активность антител. Для этого нужна доказательная база. Достоверных сведений по так называемому индийскому штамму коронавируса пока нет. На мой взгляд, по тому, что говорят врачи, основная масса заболевших – это не прививавшиеся и ранее не болевшие. Более 90% пациентов – именно такие люди», - прокомментировал Леонов.
Поэтому, полагает член Совфеда, на первом плане сейчас стоит вопрос не о ревакцинации, а о вакцинации россиян, которые не прививались вообще. В будущем же на повестке дня непременно встанет и вопрос ревакцинации.
«Насколько я знаю, сейчас однозначного мнения по поводу ревакцинации или вакцинации пациентов, которые перенесли коронавирус, пока нет. Этот вопрос стоит на повестке дня в медицинских кругах, но решения еще нет – и по ревакцинации, и по вакцинации переболевших людей», - пояснил Леонов.
Он, будучи кандидатом медицинских наук, считает, что перед тем, как решение о вакцинации принимать, следует хотя бы в течение года тщательно изучить и проанализировать данные по вакцинированным гражданам.
«Поспешно такие выводы делать, что нужна срочная ревакцинация, – мне такой посыл непонятен как врачу», - резюмировал Сергей Леонов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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