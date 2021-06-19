В Совете Федерации раскрыли планы по ревакцинации россиян от коронавируса

Сегодня, 17:14

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В Совете Федерации раскрыли планы по ревакцинации россиян от коронавируса

Кампания ревакцинации тех россиян, которые уже вакцинированы, может стартовать на территории Российской Федерации. Развернутый комментарий на данную тему дал сегодня член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Ученый заявил, что для эффективной борьбы с новым индийским штаммом COVID-19 ревакцинация может понадобиться на всей территории Российской Федерации. Еще одна дополнительная прививка необходима тем россиянам, в организме которых уровень антител понизился ниже того объема, который уже недостаточен для полноценной борьбы с вирусом. Притом в этот раз вакцинировать собираются даже беременных женщин. 

Сергей Леонов отметил, что пока правительство России сосредоточилось не на ревакцинации своих граждан. На данный момент главное — объяснить сознательным членам общества, чтобы вакцинировались первый раз. 

«Свыше 90% или даже 95% больных — это не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом люди. Поэтому вопрос стоит не о ревакцинации, а о вакцинации тех, кто не прививался вообще. Люди должны ответственно к этому подойти. И все-таки привиться. Я оговариваюсь, что это все-таки должно быть добровольно», — рассказал сенатор Сергей Леонов. 

Также член Совета Федерации рассказал, что планы по ревакцинации в будущем существуют, но решение пока не принято. 

«Насколько мне известно, сейчас по поводу ревакцинации или вакцинации пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, однозначного решения нет. Этот вопрос стоит на повестке в медицинских кругах, но еще решения нет. Насколько я знаю, его нет ни в Минздраве, ни в Роспотребнадзоре», — объяснил Сергей Леонов в своем интервью.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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