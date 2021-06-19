СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

Корреспондент издания E1.RU Ксения Маринина провела огромное исследование, пообщавшись с тремя тысячами жителей Свердловской области, чтобы понять, что движет людьми, которые не прививаются от коронавируса, чего они боятся. О полученных результатах журналистка рассказала в своей колонке.

Первое, на что она обратила внимание, многие взрослые вообще не прививаются - ни от чего. По крайней мере, 44% из опрошенных после 18 лет о прививках вообще позабыли.

«Детям ставят прививки 74% ответивших. А вот сами регулярно прививаются только 27%. Ещё 29% изредка ставят прививки от клеща, от гриппа», - пишет Маринина.

Что касается вакцинации от коронавируса, то из трех тысяч опрошенных Ксенией привились 30% - менее тысячи человек. В целом, это неплохой показатель. Но только в разрезе конкретно журналистского исследования - темпы вакцинации в России, как известно, оставляют желать лучшего.

Большинство из остальных участников опроса Марининой заявили, что не привились и прививаться не собираются. Но почему?

«36% ответили, что вакцина недостаточно испытана и они не доверяют, 18% опасаются осложнений. Еще 13% вообще считают, что вакцинация не эффективна. Антитела есть у 13% респондентов, а это 390 ответивших», - приводит результаты Ксения Маринина.

Журналистка акцентирует внимание на то, что в ответах опрошенных, средний возраст которых составляет 40 лет, очень много политики.

Многие люди испытывают тотальное недоверие к институту власти и считают, что, если их склоняют к вакцинации - стало быть, это непременно принесет им вред.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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