СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

Корреспондент издания E1.RU Ксения Маринина провела огромное исследование, пообщавшись с тремя тысячами жителей Свердловской области, чтобы понять, что движет людьми, которые не прививаются от коронавируса, чего они боятся. О полученных результатах журналистка рассказала в своей колонке.

Первое, на что она обратила внимание, многие взрослые вообще не прививаются - ни от чего. По крайней мере, 44% из опрошенных после 18 лет о прививках вообще позабыли.

«Детям ставят прививки 74% ответивших. А вот сами регулярно прививаются только 27%. Ещё 29% изредка ставят прививки от клеща, от гриппа», - пишет Маринина.

Что касается вакцинации от коронавируса, то из трех тысяч опрошенных Ксенией привились 30% - менее тысячи человек. В целом, это неплохой показатель. Но только в разрезе конкретно журналистского исследования - темпы вакцинации в России, как известно, оставляют желать лучшего.

Большинство из остальных участников опроса Марининой заявили, что не привились и прививаться не собираются. Но почему?

«36% ответили, что вакцина недостаточно испытана и они не доверяют, 18% опасаются осложнений. Еще 13% вообще считают, что вакцинация не эффективна. Антитела есть у 13% респондентов, а это 390 ответивших», - приводит результаты Ксения Маринина.

Журналистка акцентирует внимание на то, что в ответах опрошенных, средний возраст которых составляет 40 лет, очень много политики.

Многие люди испытывают тотальное недоверие к институту власти и считают, что, если их склоняют к вакцинации - стало быть, это непременно принесет им вред.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение COVID-19

Вчера, 16:19

Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

Вчера, 14:24

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

Вчера, 09:14

Летом в Алтайском крае растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

Вчера, 08:59

Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще на 5 лет

19-06-2021, 19:19

В ХМАО могут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19

19-06-2021, 18:44

Миронов считает, что главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

19-06-2021, 18:04

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

19-06-2021, 14:29

В РФ может значительно сократиться число клиник для помощи онкобольным

19-06-2021, 08:34

Осташко заявил о запуске проекта по анализу данных с техники ФБК

18-06-2021, 15:39

Россотрудничество доверяет реализацию масштабных проектов неизвестным микропредприятиям

18-06-2021, 14:39

Член СПЧ Шота Горгадзе рассказал, почему введение обязательной вакцинации необходимо

18-06-2021, 13:29

Губернатор Подмосковья Воробьев объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса

17-06-2021, 07:54

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вакцинировать от COVID-19 всех, кто работает с людьми

16-06-2021, 22:19

В России количество детей с ожирением за 30 лет выросло в 5,5 раз

16-06-2021, 14:39

BAZA выяснила цену поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса на «черном» рынке

16-06-2021, 13:24

Россотрудничество готово подкупать СМИ, чтобы обелить подмоченную репутацию?

15-06-2021, 21:44

В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсионерах деньги

15-06-2021, 09:34

Вассерман: рубль занижается искусственно

12-06-2021, 09:04

Минобороны РФ: Россия не допустит вступления Украины в НАТО или захвата Белоруссии

11-06-2021, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации

19-06-2021, 11:24

0

Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...

Подробнее
200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

19-06-2021, 14:29

0

Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...

Подробнее
Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса

18-06-2021, 14:34

0

Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...

Подробнее
NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

18-06-2021, 19:59

0

Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...

Подробнее
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

Вчера, 16:49

0

В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...

Подробнее
Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

Юристы в Московской области подтвердили законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2

18-06-2021, 23:14

0

Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

Вирусологи: Прививка нужна и переболевшим ковидом

18-06-2021, 17:09

0

Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...

Подробнее
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

Вчера, 09:14

0

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает...

Подробнее
США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

18-06-2021, 09:39

0

Американские военные использовали истребители F-22 для того, чтобы прикрыть свою субмарину от российских...

Подробнее
Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

Британские врачи рассказали об особенностях индийского штамма коронавируса

19-06-2021, 19:24

0

Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...

Подробнее