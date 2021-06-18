В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение COVID-19

Привитых от коронавируса в РФ пока недостаточно, и переболевших, у которых остались еще антитела, немного, поэтому велика вероятность того, что если процесс иммунизации не будет ускорен, вирус начнет распространяться еще активнее. Об этом предупредила Анна Сперанская, руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее», - заявила она на программе «Вести недели», что выходит на телеканале «Россия-1».

Сперанская в сложившейся ситуации видит спасение только в ускорении процесса вакцинации. Необходимо постараться привить достаточное количество населения для того, чтобы у новых штаммов коронавируса не было возможности распространяться быстро.

Напомним, массовая вакцинация проходит во всех регионах России, но не так быстро, как этого бы хотелось. Львиная доля ответственности за это на «антипрививочниках», которые распространяют в сети фейковые сведения о препаратах.

В стране на текущий момент доступны четыре вакцины, безопасность и эффективность которых доказана.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса. За все время пандемии COVID-19 инфицировались 5,3 млн россиян, свыше 129 тысяч заболевших умерли.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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