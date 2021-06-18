В Роспотребнадзоре спрогнозировали ускоренное распространение COVID-19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Привитых от коронавируса в РФ пока недостаточно, и переболевших, у которых остались еще антитела, немного, поэтому велика вероятность того, что если процесс иммунизации не будет ускорен, вирус начнет распространяться еще активнее. Об этом предупредила Анна Сперанская, руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее», - заявила она на программе «Вести недели», что выходит на телеканале «Россия-1».
Сперанская в сложившейся ситуации видит спасение только в ускорении процесса вакцинации. Необходимо постараться привить достаточное количество населения для того, чтобы у новых штаммов коронавируса не было возможности распространяться быстро.
Напомним, массовая вакцинация проходит во всех регионах России, но не так быстро, как этого бы хотелось. Львиная доля ответственности за это на «антипрививочниках», которые распространяют в сети фейковые сведения о препаратах.
В стране на текущий момент доступны четыре вакцины, безопасность и эффективность которых доказана.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 17 611 новых случаев коронавируса. За все время пандемии COVID-19 инфицировались 5,3 млн россиян, свыше 129 тысяч заболевших умерли.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Американские военные использовали истребители F-22 для того, чтобы прикрыть свою субмарину от российских...Подробнее
Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...Подробнее
Обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть у...Подробнее
Комментировать