Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего инфицирования COVID-19 после вакцинации. Ранее он был госпитализирован в республиканскую больницу.
Уйба записал видеообращение к жителям региона, в котором акцентировал внимание на том, что коронавирус все еще продолжает оставаться сложным и малоизученным. Вакцина же не дает гарантию того, что человек не заболеет. Она нацелена на другое - на спасение жизни и облегчение протекания заболевания.
«Безусловно, человек привитый переносит даже повторное заболевание легче и без тяжелых последствий. Вирус мутирует, и, к сожалению, иммунитет, который приобретается при первичных прививках, может быть недостаточен для того, чтобы обезопасить на 100% от повторного заболевания, но повторяю: это повторное заболевание будет совершенно точно протекать более легко», - заявил глава региона.
В данный момент жителям Коми доступны три вакцины - «Спутник V», «Вектор» и «КовиВак». Их эффективность доказана и они абсолютно безопасны для граждан. Тем не менее, вакцинация продвигается медленно. В Коми, по словам Уайбы, привились «недопустимо мало» - всего лишь 114 тысяч человек.
Глава республики также поспешил напомнить жителям, что если темпы вакцинации и впредь будут оставаться недостаточными, власти будут вынуждены вернуть ограничения. В частности, снова могут быть закрыты торговые центры, сфера услуг и общественные места. На такие непопулярные шаги правительство идти не очень бы хотело, поскольку ограничения - «смерть экономике».
«Но всё зависит от нас с вами. Мы опять начали проигрывать болезни. Надо максимально собираться», - резюмировал Владимир Уайба.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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