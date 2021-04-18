РФ ограничила зону полетов над Черным морем до 24 апреля 2021 года

Сегодня в воздушном пространстве над акваторией Черного моря Российская Федерация ввела зоны чрезвычайной опасности для осуществления всех полетов самолетов гражданской авиации. Эту информацию сегодня, во вторник, 20 апреля 2021 года, распространили в местных СМИ, в соответствии с изменениями в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

Всего авиационными службами Российской Федерации было опубликовано три таких акта. Данные документы, с некоторыми несущественными различиями, будут отныне действовать вплоть до 24 апреля текущего года.

Полностью перекрыты некоторые воздушные маршруты полетных трасс над территорией Симферопольского района, полетные зоны над акваторией Черного моря, а вот вся воздушная зона над полуостровом Крым не перекрывается.

Из NOTAM следует, что в ряде зон действует ограничение только выше 11 900 метров (выше уровня полетов гражданской авиации). В других зонах действует перекрытие выше 6 100 метров, пишет агентство ТАСС.

Накануне американское Федеральное авиационное управление издало NOTAM, в рамках которого посоветовало авиационным компаниям США с особой осторожностью совершать полеты над рядом районов России и Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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