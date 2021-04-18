Нестандартный ход России на несколько месяцев вывел из игры флот Украины

Китайские эксперты рассказали о фиаско украинского военного флота в противостоянии с Россией в Черном и Азовском морях.

На страницах издания Sohu они обсудили, что позволило России занять доминирующие позиции в регионе, передает ПолитРоссия .

После присоединения Крыма к России в 2014 году, под контроль РФ отошел Керченский пролив. И это позволяет РФ полностью контролировать перемещение всех судов между Черным и Азовским морями. Все провокации, которые устраивала Украина после этих событий в Керченском проливе, легко пресекались российскими военными.

Из-за обострения ситуации в Донбассе и на российско-украинской границе, Россия на полгода закрыла близлежащий к Керченскому проливу участок Черного моря для прохода иностранных военных кораблей и заявила, что в этом районе будут проходить крупные военные учения.

Этот шаг позволил защититься от новых провокаций, и, фактически, вывести из игры часть украинского флота. В итоге некоторые количество украинских военных кораблей оказались заблокированными в Азовском море.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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