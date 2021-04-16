Эксперт Баранец предупредил Лондон о последствиях приближения британских кораблей к Крыму

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец спрогнозировал, что Россия даст решительный ответ на действия Великобритании — накануне Лондон отправил несколько своих кораблей к границам РФ. Эксперт также сравнил Великобританию с «поющей болонкой», которая находится на поводке у США, передает «ФАН».

Аналитик Виктор Баранец указал, что та поспешность, с которой Великобритания высказала свою поддержку НАТО и Украине, говорит о том, что Лондон находится «на крючке» у Вашингтона. Великобритания решила продемонстрировать свою приверженность политике США и Украины в их «антироссийской стратегии» и планирует выслать в акваторию Черного моря свои эсминцы и фрегаты ВМС.

«Такой ход Лондона получит решительный ответ от Москвы. Во-первых, британские корабли будут сразу же взяты под наблюдение и контроль российских военнослужащих, как только они попадут в воды Черного моря. Во-вторых, они будут контролироваться так тщательно с воздуха, моря и суши, что не смогут предпринять ни одного маневра без ведома России — до тех пор, пока не покинут акваторию», - спрогнозировал Виктор Баранец.

Эксперт добавил, что такая ситуация может даже стать выгодной для России — ведь военнослужащие ВМФ РФ получат отличную возможность изучить все иностранные корабли с близкого расстояния.

«Не исключено, что это просто амбиции Великобритании, которые так и не будут осуществлены. В любом случае, Лондон показал себя как болонка США и продолжает исправно петь в антироссийском хоре. Пусть попробуют только сунуться — и позже в прессе мы прочитаем, что на границе с Россией образовалась огромная братская могила из трехсот английских моряков», - резюмировал Баранец.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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