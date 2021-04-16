У берегов Крыма сосредоточены более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ РФ

Сегодня, 15:09

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У берегов Крыма сосредоточены более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ РФ

Более 20 боевых кораблей трех флотов РФ и одной флотилии сосредоточила Россия у берегов Крыма. Официально, они встали в строй для участия в зачетных морских тренировках, сообщает Информинг.ру. Тем не менее такая концентрация кораблей, по мнению экспертов издания, может говорить о желании Москвы защитить полуостров - прежде всего с моря.

Все больше экспертов склоняются к мысли, что Россия и Украина могут развязать войну не в Донбассе, а в Крыму. Запад и Киев не желают признавать факт присоединения полуострова к РФ, настаивая на том, что это была «аннексия».

Летом, в преддверии дня независимости Украины состоится саммит «Крымской платформы», который поддержали Турция и США.

Не исключено, что Киев освобождение полуострова планирует к этому времени.

Россия же готовится защищать подступы к границам Крыма.

«Каспийский, Северный и Балтийский флоты были направлены к Крымским границам, где вместе с Черноморским флотом будут принимать участие в зачетных морских учениях», - сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».

Суммарно речь может идти более чем о 20 военных кораблях. При этом не уточняется, что это за суда.

Так, вчера стало известно о завершении перехода кораблей Каспийской флотилии в Черное море. В основном все это малые суда - артиллерийские и десантные катера.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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