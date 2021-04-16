Девять кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ перекрыли флоту ВМС Украины выход в Азовское море

Сегодня, 10:39

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Девять кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ перекрыли флоту ВМС Украины выход в Азовское море

Девять боевых кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ, выполняя переход в Черное море, перекрыли кораблям ВМС Украины выход в воды Азовского моря. Суда окружили город Мариуполь. Эксперты считают, что таким образом Россия показала Украине, что ее флот может полностью лишиться выхода в Азовское море. А в случае провокаций российская сторона может пойти и на уничтожение украинских кораблей.

Ранее суда украинского флота попытались перехватить в Черном море суда Каспийской флотилии ВМФ России.

Несколько часов назад стало известно, что украинские корабли отправились в воды Черного моря для проведения отработки боевых действий против российских военных кораблей, переправленных из Каспийского моря в Черное море. Впрочем, украинская сторона не решилась на провокацию.

Заметим, что учения ВМС Украины проводятся без всяких предупреждений, в экстренном порядке, так как Киев о них не заявлял, а лишь объявил об ограничениях лоцманской проводки в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев.

Как пишут российские СМИ, экстренные учения украинских кораблей обусловлены появлением в Черном море боевых кораблей Каспийской флотилии.

Информации о количестве боевых кораблей Украины, участвующих в военных учениях, пока нет.

Между тем обозреватели американского портала The National Interest предположили, что Украина может потерять стратегический важный город Мариуполь, где сконцентрированы несколько портов. Это произойдет в случае обострения обстановки на Донбассе.

Но многие эксперты склоняются к мысли о том, что вооруженный конфликт может начаться не в Донбассе, а на подступах к Крыму. Черное море может стать новым театром боевых действий, учитывая, что саммит «Крымской платформы», инициированный Киевом и поддержанный США и Турцией, приближается. В этой связи Россия сосредоточила в акватории боевые корабли трех своих флотов и одной флотилии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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