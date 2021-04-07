CIT рассказала о концентрации российских военных в полевом лагере у границы с Украиной в Воронежской области

Эксперты исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) рассказывают о том, что российские военные на данный момент сконцентрированы в полевом лагере близ украинской границы в Воронежской области. Местные жители замечают, что в их регион стягиваются колонны военной техники. Об этом сообщает «SM News».

Как сообщается, полевой лагерь был разбит в 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Российские военные разгружаются в Воронеже на станциях Тресвятская и Масловка.

Жители Воронежской области жалуются в соцсетях на то, что военнослужащие располагаются в непосредственной близости с жилыми домами. Грузовики валят лес, часовые охраняют территорию с оружием.

«Деревья ломают, дачников не пускают. Расположились в глубине леса, там у них полигон. Живем здесь больше 10 лет, а такого безобразия еще не было», - жалуются местные жители.

Кроме того, есть информация, что российские военные расположились близ города Острогожск Воронежской области, который расположен в 150 километрах от украинской границы.

Эксперты отметили, что значительная часть военной техники, которая попала на видео и фото, принадлежит Центральному военному округу.

«Вариант, в котором украинские войска начнут наступать на российскую границу, просто невозможен. А для того, чтобы ввести свои войска на Донбасс, логичнее было бы перебрасывать технику к Ростовской области. Поэтому можно заключить, что переброска российской техники в Воронежскую область несет наступательный, а не оборонительный характер», - считают расследователи.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700