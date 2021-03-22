Шойгу отменил приказы своего предшественника Сердюкова

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Завизированный им документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, что архивные документы снова подлежат засекречиванию, там также сказано об отмене приказа «О внесении изменения в приказ Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года №181», датированного 30 мая 2009 года.

Напомним: секретные архивы ВОВ были рассекречены Сердюковым в июне 2007 года. Благодаря этому многочисленные исследователи получили возможность изучить документы, которые ранее не были доступными.

Так, у общественности появился доступ к обновленным данным о потерях, которые понес Советский Союз в годы войны. Споры на тему велись еще с 1945-ого года. Сталин выступал с заявлениями о 7 миллионах погибших, но эта цифра со временем постоянно увеличивалась. После рассекречивания начальник Военно-мемориального центра Александр Кирилин уточнил, что потери составили 8 860 400.

Анатолий Сердюков стоял во главе оборонного ведомства России с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года.